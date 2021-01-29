消費者健康意識抬頭，如何聰明採買少負擔、無添加的食品已蔚為潮流，也成了享食族的採買的重點指標，家樂福推展自有品牌，主打豐富多樣化的無添加調味、無防腐劑、無色素、無香料食品。像是與黑橋牌合作，採用嚴選台灣豬腿肉所製成的： 家樂福條子肉乾系列，有蜜汁厚燒、黑胡椒嫩烤、蒜香厚燒口味，既不添加色素、也未添加防腐劑。另外，家樂福也同步引進無調味的綜合5堅果，份量感十足，吃得到天然好滋味。

目前市售零食選擇相當多元，但多半添加了香料、人工色素、防腐劑，或過多調味料等成份，易對身體易造成負擔。也因此，在通路及社群中正被熱烈討論的熱賣商品，像是： 台灣安心豬肉條、無調味綜合堅果、無添加香料、人工色素，及方便攜帶的零嘴-台灣在地水果乾，皆成了親朋好友齊聚拜年、佐看電視追劇的最佳良伴。

家樂福表示，自有品牌的部份商品，如：多款自製烘焙的人氣麵包、白吐司，已領先其他通路榮獲A.A.無添加驗證標章，不僅能提供讓消費者安心的選擇外，這類商品的特色是，「不使用添加物」來縮短食品製作時間、改變口感、或延長保存期限等。另外，家樂福也分享，自有品牌的果乾零食系列，像是：草莓果乾、紅心芭樂乾、珍珠芭樂果乾、番茄乾，皆深受消費者喜愛。

以紅心芭樂乾為例，嚴選台灣特有紅心芭樂，保留了芭樂原始風味與香氣，重點是，不添加防腐劑、色素、香料，頗受消費者歡迎! 家樂福提醒大家，只要認明外包裝有A.A.無添加認証標章的食品，就可放心購買。家樂福自有品牌推廣，目的是幫助消費者聰明選購「無添加物，健康永續」的初衷，來製造優質產品。

近日在Mobile 01討論版的網友提到：「肉乾是家樂福和黑橋牌合作，豬肉是用台灣豬的肉乾標榜沒有添加色素，也健康許多」、「家樂福自有品牌的紅心芭樂乾我也買過，我還蠻愛吃的，他們用的台灣本地的紅心芭樂，而且沒亂添加東西」。

另在「家樂福Carrefour商品•網友真心話」社團中，就有網友分享採買心得，表示疫情期間，正逢孩子放寒假，除了可以在家防疫玩電腦外，還可邊讓孩子享用安全沒疑慮的好吃零食，一PO文即獲網友們附議道：「我最近也發現家樂福自有品牌的選用食材反而更好」、「條子肉乾三個口味我都常買，是用台灣豬下去做成肉乾，很好吃！過年要多囤幾包起來」。

(中時 )