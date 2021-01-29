年節將近，茂谷柑價格持續看漲，東勢分局石城派出所啟動「護農專案」，守護農民心血。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

台中市茂谷柑栽培面積552公頃，以東勢區413公頃、年產量達8700公噸為最多，目前拍賣價格每公斤平均41.2元，特級品一度衝上170元高價。年節將近，東勢分局石城派出所啟動「護農專案」，依轄區特性、治安狀況及農產季節規劃相關巡邏線，守護農民心血。

台中市茂谷柑產量超過1萬1000公噸，栽培面積552公頃，涵蓋東勢、石岡、新社、外埔等區，其中以東勢區413公頃、產量8700公噸為最高。目前台中茂谷柑在果菜批發市場拍賣格每公斤平均41.2元，特級品更拍出170元高價。

高價果物易吸引宵小覬覦，東勢分局石城派出所宣布啟動「護農專案」，針對轄區易遭竊的果園處所加強巡邏，並結合里長及果農等交替巡守，亦強化各項勤務作為、增加巡邏密度、防搶演練及向果農宣導防竊措施，

東勢警方指出，明正里為茂谷柑專業生產區，石城派出所依轄區特性、治安狀況及農產季節規劃相關巡邏線，守護果農心血。警方並表示，年節將近，提供協助維護民眾存、提款安全服務等貼心措施，民眾舉家外出遠遊，也可向警方申請居家安全維護。

(中時 )