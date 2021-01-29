為提升民眾繳費便利性，自今年1月份起，至7-11、全家、萊爾富、OK等四大超商繳納勞工保險保險費（含就業保險保險費、工資墊償基金提繳費）、勞工退休金、國民年金保險費，每筆繳納上限由原來的2萬元提高至3萬元。 勞保局表示，民眾手上繳款單如印載「便利商店繳費以2萬元為限」字樣，只要繳款單應繳金額在3萬元以下，仍可在四大超商繳納，無須重新申請補發繳款單。

勞保局並提醒，到四大超商繳納勞保、勞退、國保費用後，記得核對交易明細表（即小白單）之繳納金額，並留意超商店員是否在繳款單收據聯上加蓋有代收日期之收訖店章，以確保自身權益。

勞保局提供多元且便利之繳費管道供民眾選擇，除可至四大超商繳納外，亦可至指定金融機構辦理轉帳代繳手續，或持繳款單至指定代收金融機構繳納，或透過網路銀行、網路ATM、全國繳費網及台灣行動支付等繳費管道繳納勞保、勞退、國保費用。

(工商 )