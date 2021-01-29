春節除舊布新，帶動居家各類熱門商品銷售商機，國內按摩椅大廠-喬山的富士醫療器（Fujiiryoki）按摩椅，及傲勝國際的Osim按摩椅，為搶攻春節採購商機，即日起推出各項應景按摩椅系列商品，並祭出優惠特價或贈品搶市。喬山表示，公司祭出「歲末年終暖心活動」，門市商品全館滿5,000元折500元；傲勝則推出體驗免費「AI壓力檢測」，相當吸睛。

另外，喬山也推出凡購買「健身魔鏡」，再享前三個月免費課程，市價近1,500元，及享有500堂以上的五大類課程，包括拳擊、有氧、瑜伽、重訓及伸展，還有針對樂齡、親子、明星教練等分類課程，讓春節全家可團圓健身。

喬山指出，Fujiiryoki日本製5D-Ai JP-2000按摩椅售價26.8萬元，網路價25.8萬元，春節期間按摩椅優惠活動，即日起至2月14日止，凡購買Fujiiryoki 5D-AI按摩椅，買就送市價5.98萬元的La Briller Elan攜帶式氫循環機。

喬山說，「Kagra零重力」按摩椅，市價13.8萬元，特價10.8萬元，買就送市價6,680元的3D舒摩背墊；「流光椅」市價11.8萬元，特價8.88萬元，買就送市價6,680元的3D舒摩背墊。

喬山透露，「好時光」按摩椅，市價9.8萬元，特價7.38萬元，買就送市價6,680元的3D舒摩背墊。另「好風光」按摩椅，市價7.8萬元，特價4.98萬元，等於打64折優惠。至於「小漾沙發」，市價3.88萬元，特價2.88萬元，等於折價1萬元。

傲勝強調，Osim音樂花瓣椅，官網限定，現折2萬元，特價3.28萬元，限量20台，行動要快！ Osim表示，音樂花瓣椅不僅輕巧不佔位，簡約的外型設計，適合各種家居空間，也為空間點綴一抹燦爛色彩。

傲勝說，現在就到Osim實體店面，體驗免費「AI壓力檢測」，凡購買「uDream 5感養身椅」，即可再獲得萬元紅包，不限品牌的舊換新優惠，最高再折抵2萬元，快為新的一年的健康，提前做好準備。

(工商 )