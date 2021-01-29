勞動基金運用局29日公布，新制勞退基金109年獲利1,781.8億元，以有帳戶人數1,209萬人計算，平均每人可分配1.47萬元。不過，這只是平均數，仍視個投保年資等而有不同。

超商代收勞保、勞退、國保 限額提高至3萬元
特斯拉連六季獲利 未公布新年銷售目標

(工商 )

#新制勞退基金 #獲利 #分配 #出爐 #每人平均