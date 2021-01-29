新制勞退基金獲利出爐 每人平均可分配1.47萬 15:442021/01/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動基金運用局29日公布，新制勞退基金109年獲利1,781.8億元，以有帳戶人數1,209萬人計算，平均每人可分配1.47萬元。不過，這只是平均數，仍視個投保年資等而有不同。 超商代收勞保、勞退、國保 限額提高至3萬元 特斯拉連六季獲利 未公布新年銷售目標 (工商 ) #新制勞退基金 #獲利 #分配 #出爐 #每人平均 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挺過疫情！勞動基金去年大賺3164.4億 勞工平均分紅1.48萬 15:042021/01/29 生活 中檢破獲外籍移工人口販運案 引進大量移工販售苛扣血汗獲利2500萬 11:072021/01/28 社會 15檔傳產修正近尾聲 外資逆勢敲 04:102021/01/29 證券．權證 景氣回暖 亞高收債有衝勁 04:102021/01/29 投資理財 勞動基金去年獲利提前揭曉 收益率7.35％、獲利3,164億元 15:142021/01/29 財經 疫苗利多催化 REITs後市樂觀 04:102021/01/29 投資理財 48檔退休基金 淨值創新高 04:102021/01/28 投資理財 富達領先指標顯示 全球經濟波動下 持續正成長 04:102021/01/29 投資理財 年假避險 台指期跌274點 04:102021/01/29 證券．權證 美經濟強彈 台股後市看俏 04:102021/01/29 投資理財 年終理財 台新銀傳授三好要訣 04:102021/01/28 金融．稅務 財經熱門新聞 驚見591 散戶買600元台積電怕？專家爆幾年後就有答案 - 財經 「台積電強大讓美國不安」 日媒：美推動半導體分工自食惡果 - 財經 央行利率政策 反轉時刻近了 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 預言美元霸權式微 德經濟學者：亞洲將出現人民幣經濟區 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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