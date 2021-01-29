一名網友日前到火鍋店吃飯，看著菜單上的「荸薺」，竟對店員說「我想要『ㄅㄛˊ ㄑ一ˇ』（音同勃起）」，讓他瞬間尷尬萬分，店員也相當傻眼；有趣內容引來網友延伸劇情，有人說店員應該回應「我等你硬」、「跟我到後面房間」；根據教育部辭典，「荸薺」的正確讀音為「ㄅㄧˊ ㄑㄧˊ」。

一名網友日前在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前到火鍋店用餐，看到餐單上有「荸薺」，準備向店員點餐時，竟脫口將讀音誤說成「ㄅㄛˊ ㄑ一ˇ」，讓店員與用餐的客人聽作是「我要勃起」，他當下感到相當尷尬，事後在臉書上說「靠北自己沒唸書，剛剛去用餐居然跟店員說我要勃起（荸薺），謝謝。」

臉書貼文吸引網友留言，許多網友甚至延伸幻想許多好笑情節，「結果點了很久沒送來，原PO就叫服務生過來說『喂！我有點勃起啊』」、「店員當下聽完，就說：我在等你硬」、「店員還回應『那要到後面的房間裡等哦』」、「那個店員一天不知道要面對幾次客人『ㄅㄛˊㄑㄧˇ』」。

根據教育部重編國語辭典修訂本，「荸薺」的正確讀音為「ㄅㄧˊ ㄑㄧˊ」。（圖／翻攝自網路）

根據教育部重編國語辭典修訂本，「荸薺」的正確讀音為「ㄅㄧˊ ㄑㄧˊ」，有網友搞笑地說，如果有人說話會漏風，可能還會唸成成「Bitch」笑翻一堆人；此外，日籍藝人夢多日前在參加節目《食尚玩家》時，當眾問「荸薺」要怎麼唸，最後甚至也說出「勃起」，讓節目組也在影片中打出大大的「母湯」。

(中時新聞網)