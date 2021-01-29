生達製藥董事長范進財回饋鄉里，捐贈救護車予台南市消防局第一大隊，29日舉行捐贈儀式。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

提升辨識度，有效地讓用路人即早警覺，保障救護車出勤人員安全，台南首輛新式的巴騰堡格紋塗裝救護車上路。

生達製藥公司董事長范進財回饋鄉里，捐贈救護車予台南市消防局第一大隊新營專責救護隊，做為緊急救護使用，29日於消防局第一救災救護大隊舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲出席代表接受，並回贈救護車模型，表彰善行義舉。

新式塗裝的巴騰堡格紋救護車，車身塗裝增強醒目的高可視性格紋標記，車側貼了紅、黃相間的格紋反光條，車尾黏貼呈現箭頭向上的紅、黃斜紋可以提升辨識度，通常用於救護車、消防車、警察車輛等緊急車輛，於白天自然日光照射下，及晚間一般汽車車頭燈照明下，在最少500公尺範圍內能清晰可辨。

台南市消防局表示，未來將爭取經費，把台南另61輛救護車陸續改裝巴騰堡格紋，增加辨識度，同時擬將警報器改裝設於保險桿，減少因裝在車頂的警報器喇叭回音，干擾到高樓大廈居民的居住安寧，及減少警報器因裝在車頂，音量衝擊波直接影響出勤同仁耳朵，以降低出勤同仁的職業傷害。

此外，救護車將加裝主動警示器、爆閃燈，在轉彎的時候，會發出語音警示提醒其他用路人，語音警示更容易讓周圍車輛分清楚，究竟該往哪個方向避讓； LED爆閃式排燈及LED爆閃式車身閃光燈增強閃光燈亮度，可提高用路人白天跟晚上對救護車的警示度。

(中時 )