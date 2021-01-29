韓國家電大廠LG電子最新財報出爐，2020年總營收為63.26兆韓元約564.5億美元，營業利益破紀錄地高達3.2兆韓元約28.5億美元，年增31.1％。2020全年營收與營利雙雙飆上新高紀錄，這都歸功於高檔家電，OLED(有機發光二極體)電視熱賣與汽車零部件解決方案高度成長。

LG電子上季財報方面，營收為18.78兆韓元約167.6億美元，年增16.9％，季增11％。營業利益為6502億韓元約5.8億美元，年增5.39倍％。

儘管疫情與緩慢景氣復甦，是2021年目前最大擔憂，但LG電子預測，在各國政府健全財政政策與疫苗接種率愈來愈高下，全球經濟將陸續恢復正常。

LG事業群也分別公布財報與展望未來。

LG家電和空氣解決方案(LG Home Appliance & Air Solution)2020年營收22.27兆韓元約198.7億美元，創下歷史新高，年增率3.5％，營業利益為2.35兆韓元約21億美元。主因為，新家電銷售與家電租賃業務雙雙成長。

至於上季營收為5.54兆韓元約49.4億美元，也是史上最高，年增率為20％。同時，在韓國，北美與歐洲都是雙位數成長。

LG家庭娛樂(LG Home Entertainment)2020年營收為13.18兆韓元約117.6億美元，營業利益為9697億韓元約8.65億美元，年增率為22.9％。

至於上季營業額為4.28兆韓元約38.2億美元，年增率7.9％，季增16.7％。運營利益為2040.5億韓元約1.82億美元，主因是北美與歐洲銷售額有所增加。

LG行動通信(LG Mobile Communications)宣布，2020年全年營收為5.22兆韓元約46.6億美元。上季營收為1.39兆韓元約12.4億美元，年增率為4.9％，但季減9.2％。原因是，4G晶片組零件短缺，以及海外市場高檔手機賣得不好所致，故全年累計營損為8412億韓元約7.56億美元。

LG汽車零部件解決方案(LG Vehicle Component Solutions)稱，2020年銷售業績為5.8兆韓元約51.8億美元，年增6.1％。

上季營收為1.91兆韓元約17.1億美元，年增41.3％。2020年北美與歐洲等主要汽車市場需求回升，以及新產品銷售增加。上季營業虧損收斂為20億韓元約178萬美元，因為2020下半年市場需求回溫導致業績增加，以及成本管理優化。

LG企業解決方案(LG Business Solutions)，因為遠端工作與在線學習相關的IT產品增加，2020年營收達6.01兆韓元約53.6億美元，營業利益為4578.8億韓元約4.09億美元。

上季營收1.51兆韓元約13.5億美元，年增4.8％。營業利益為703億韓元約6273萬美元，出現年減現象。原因是，關鍵零件價格上漲與全球物流成本增加。不過，隨著全球需求漸漸恢復，市場有望改善。再者，再生能源需求抬頭，太陽能相關產品經營，將可獲改善。

(時報資訊)