下周國際新聞事件

02/01　周一 Markit澳洲1月製造業PMI終值

南韓1月進出口、貿易收支

Jibun Bank日本1月製造業PMI終值

Markit南韓1月製造業PMI終值

Markit印度1月製造業PMI終值

德國12月零售銷售報告

Markit歐元區1月製造業PMI終值

Markit/CIPS英國1月製造業PMI終值

歐元區12月失業率

Markit美國1月製造業PMI終值

ISM美國1月製造業PMI

美國12月營建支出

業績報告:任天堂

02/02　周二 南韓1月通膨報告

美國1月總汽車銷售報告

澳洲央行利率決議

歐元區Q4 GDP成長率初值

業績報告:Alphabet、亞馬遜、Panasonic、輝瑞 、UPS

02/03　周三 API原油庫存報告

Markit澳洲1月服務業/綜合PMI終值

Jibun Bank日本1月服務業/綜合PMI終值

Markit歐元區1月服務業/綜合PMI終值

Markit/CIPS英國1月服務業/綜合PMI終值

歐元區1月通膨初值

美國MBA抵押貨款申請

美國ADP就業報告(1月)

Markit美國1月服務業/綜合PMI終值

ISM美國1月非製造業PMI

EIA原油庫存報告

業績報告: Ebay、Paypal、Qorvo、高通、索尼

02/04　周四 澳洲12月進出口、貿易收支

歐元區12月零售銷售報告

英國央行利率決議/量化寬鬆

美國請領失業給付人數報告

美國12月工廠訂單

業績報告:德銀、福特、Snap

02/05　周五 日本12月家庭支出

澳洲央行貨幣政策聲明

印度央行利率決議

德國12月工廠訂單

美國1月非農就業報告/失業率

美國12月進出口貿易收支

《國際金融》跟隨亞股 歐股期貨下滑
《國際經濟》日本12月家庭支出 路透：疫情將造成下滑

(時報資訊)

#PMI #終值 #美國 #Markit #製造業