下周國際新聞事件
02/01 周一 Markit澳洲1月製造業PMI終值
南韓1月進出口、貿易收支
Jibun Bank日本1月製造業PMI終值
Markit南韓1月製造業PMI終值
Markit印度1月製造業PMI終值
德國12月零售銷售報告
Markit歐元區1月製造業PMI終值
Markit/CIPS英國1月製造業PMI終值
歐元區12月失業率
Markit美國1月製造業PMI終值
ISM美國1月製造業PMI
美國12月營建支出
業績報告:任天堂
02/02 周二 南韓1月通膨報告
美國1月總汽車銷售報告
澳洲央行利率決議
歐元區Q4 GDP成長率初值
業績報告:Alphabet、亞馬遜、Panasonic、輝瑞 、UPS
02/03 周三 API原油庫存報告
Markit澳洲1月服務業/綜合PMI終值
Jibun Bank日本1月服務業/綜合PMI終值
Markit歐元區1月服務業/綜合PMI終值
Markit/CIPS英國1月服務業/綜合PMI終值
歐元區1月通膨初值
美國MBA抵押貨款申請
美國ADP就業報告(1月)
Markit美國1月服務業/綜合PMI終值
ISM美國1月非製造業PMI
EIA原油庫存報告
業績報告: Ebay、Paypal、Qorvo、高通、索尼
02/04 周四 澳洲12月進出口、貿易收支
歐元區12月零售銷售報告
英國央行利率決議/量化寬鬆
美國請領失業給付人數報告
美國12月工廠訂單
業績報告:德銀、福特、Snap
02/05 周五 日本12月家庭支出
澳洲央行貨幣政策聲明
印度央行利率決議
德國12月工廠訂單
美國1月非農就業報告/失業率
美國12月進出口貿易收支
(時報資訊)
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