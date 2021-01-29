全球車用晶片大缺貨，經濟部急邀台積電(2330)等晶圓代工廠開會，討論支援國際車用晶片荒；背後的原因，就是目前全球晶圓代工產能不足，8吋廠及12吋廠全都滿載；力積電(6770)董事長黃崇仁去年即預告，「得晶圓代工產能者得天下」，旺宏(2337)總經理盧志遠也呼應，「此時正是有產能者得天下的時候」。

去年因新冠肺炎疫情，帶動宅經濟，加上5G智慧手機對電源管理晶片倍增，帶動8吋晶圓代工需求激增，致8吋晶圓代工產能吃緊，代工廠聯電(2303)、世界(5347)、力積電等紛紛調漲代工價，市場進入賣方掌握話語權的時代。

此外，美國對陸企中芯國際(SMIC)等制裁，加劇晶圓代工市場產能緊繃之狀況。

去年8吋晶圓代工產能已供不應求，在全球景氣回溫帶動，12吋晶圓也從去年第四季開始出現供給缺口，今年來12吋晶圓代工價格也頻傳調漲聲。

造成目前全球車用晶片大缺貨，主要就是去年上半年疫情影響，全球大型車廠調降車用晶片庫存，但在目前8吋晶圓代工產能以及12吋晶圓代工均擠爆，車用晶片廠才回頭增加下單量，使得代工產能短缺更為嚴重。

全球車用晶片短缺，自去年末開始，即有多國透過外交管道、希望台灣能增加晶片供應。

經濟部長王美花與國發會主委龔明鑫日前也共同主持午餐會，邀請台積電、聯電(2303)、世界先進(5347)及力積電四大晶圓代工廠開會，討論支援國際車用晶片荒。

晶圓代工廠台積電聲明表示，正加速車用產品生產，並重新調配產能供給以增加對全球汽車產業的支持。聯電與力積電也都表示，將盡力協助。

世界先進董事長方略日前指出，隨著車用回溫，今年半導體需求全面復甦。

晶圓代工產能不足，韓國三星也發聲，表示晶圓代工不足已經是一個全球性的問題，公司正在密切關注相關影響。

去年底，力積電召開興櫃掛牌前法人說明會時，董事長黃崇仁即表示，全球晶圓代工產能不足會持續到2022年之後，原因包括需求成長率大於產能成長率，加上包括5G及人工智慧（AI）等應用將帶動更多需求，然而建造新晶圓廠成本高昂且至少需時三年以上，期待新產能恐緩不濟急。

本周舉行法說會的旺宏總經理盧志遠表示，現在情況是「有產能者為王」，「因為現在大家都知道拿到產能是當務之急，拿不到產能很可能會錯過機會」。盧志遠指出，在肺炎疫情刺激下，打亂半導體步調，推升居家上班、遠距教學、宅經濟等需求成長，數位轉型提早推進好幾年，導致產能不足。

晶圓代工廠聯電第一季產能利用率將達100%，營收將再創新高，旗下8吋產能因無塵室空間不足，僅能透過去瓶頸、產能優化等方式，提高整體產能。

聯電本周法說，宣布今年資本支出將達15億美元，較去年大增5成，主要用於28奈米產能擴充，今年相關產能將成長20%。

台積電今年第一季營收也將再創新高，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%。2021年台積電的資本支出預估將達到250-280億美元（約新台幣7,500-8,400億元），相比2020年的172億美元資本支出，相當於年增至少45%。

今年晶圓代工產能供不應求，能見度可看到第二季、甚至到年底，且均醞釀新一波漲價契機，今年上半年業績成長可期，不過，在當前缺貨、瘋狂搶料下，業界擔憂的仍是重複下單(double booking)問題，須重視一旦實際需求低於預期，可能會面臨的風險。

(時報資訊)