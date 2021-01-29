小米今(29)日最新宣布，端出「小米隔空充電技術」，顛覆現有的無線充電方式，擺脫充電線及無線充電器的限制，即可對智慧裝置進行遠端充電。

小米自2018年起，多次以領先技術打破業界無線充電紀錄，於2020年8月，小米全球首發80W無線秒充，充電效率堪稱市面上最快的有線快充，今日小米更以革命性的「小米隔空充電技術」，宣布正式進入真無線充電時代。

小米獨家開發的隔空充電技術以空間定位和隔空能量傳輸作為技術核心，隔空充電裝置內建5個相位干涉天線，可快速針對手機進行毫秒等級的空間定位，精準探測手機位置；而144個天線所組成的相位控制陣列，透過波束成形將毫米波定向發射給手機，手機只要在方圓數公尺內，就可立即啟動5W遠距離隔空充電，還可同時充電多個行動裝置，每個裝置均支援5W，甚至異物遮擋也不降低充電效率。

在手機的部分，小米也研發了天線陣列的小型化設計，透過「信標天線」，可以低功耗的方式在空間內廣播位置資訊；而14根天線所組成的「接收天線陣列」，可將充電裝置發射的毫米波訊號，通過整流電路轉化為電能，精準接收裝置所發出的電能，實現「真無線」的無束縛充電體驗。

小米隔空充電技術也將陸續導入智慧手錶、手環等穿戴式裝置，讓使用者無須額外穿脫，即可為穿戴裝置隔空充電。為了進一步完整小米智慧家庭藍圖，未來的音箱、檯燈等小型智慧家庭產品，也將支援無線供電技術，打造真正無線的「未來客廳」。

(時報資訊)