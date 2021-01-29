創意(3443)今(29)日舉辦法人說明會，由總經理陳超乾主持，創意2020年表現不俗，營收創下新高，且獲利成長更高於營收成長，屬於利基型的成長，展望2021年，儘管第一季因為去年第四季基期已高，營收會出現雙位數衰退，但2021年全年，看好創意會是雙成長的一年，營收、獲利均會相較去年呈現雙位數成長，且獲利成長幅度會高於營收。

創意2020年第四季獲利大成長，單季每股獲利4.54元，也一舉帶動創意去年每股賺進6.34元，相較2019年明顯成長，主要是單季NRE(委託設計)營收比重衝上49%，加上NRE的組成，也帶動毛利率上升。

創意累計2020年全年營收為135.69億元，年增加26.69%，創下歷史新高，主要受惠NRE成長強勁，累計全年稅後純益為8.5億元，年增加34.28%，每股獲利為6.34元，全年毛利率為30%，年減少2.96個百分點。

陳超乾表示，去年全球GDP下降，但半導體產業去年有不錯的成長，若屏除記憶體部分，整體表現比去年初預估的更好，由台積電(2330)先進製程領軍趨勢確立，創意也是首家導入台積電5奈米製程的設計公司，今年會有1~2個5奈米的客戶案子Tape-out(將layout好的IC案子，送至晶圓廠做成晶片)，另外，去年第四季手中4個7奈米案子，也有機會分別在今年和明年進入量產。

陳超乾進一步說，創意去年表現不俗，獲利成長又更高於營收成長，屬於利基型的成長，展望2021年，創意會是一個雙成長的局面，營收、獲利均會相較去年呈現雙位數成長，且獲利會持續高於營收成長，AI、5G依舊是創意今年先進技術的主軸，量產部分還是會繼續成長，預估量產營收中，會有19%的占比會是來自於新客戶，最多就是AI的案子。

展望第一季，陳超乾表示，單季營收會出現雙位數下滑，主要是去年第四季基期已高，且毛利率也會下滑，但仍會在以歷史水準，但展望2021年，預計NRE收入會有持平，站穩2020年高檔表現，ASIC(客製化晶片)、量產會有雙位數成長，毛利率也會有幾個百分點的成長，整體獲利會持續高於營收。

至於全球晶圓大缺貨，陳超乾表示，上述的各項預估都已經把產能考慮進去，至於是否會反應成本漲價，會視情況轉達客戶。

另外、談到虛擬貨幣，陳超乾表示，對於虛擬貨幣，創意維持先前的態度，把它當作「機會財」，並沒有把其納入考量。

(時報資訊)