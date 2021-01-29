新北市副市長吳明機轉任新北捷運公司董事長，由現任副秘書長劉和然接掌；新北市長侯友宜表示，盼借重劉和然在環保、教育、文化的專長，在各局處中居中協調、溝通，讓新北市市政更順暢。

劉和然為國立台灣科技大學管理學博士、國立臺灣師範大學教育學系碩士、國立台灣師範大學化學系畢業，為教育體系出身，曾任台北縣立義學國中校長，後獲延攬陸續任職台北縣教育局長、新北市環保局長，侯市府上任後接掌副秘書長一職，主要督導文化局、教育局、經濟發展局等局處。

去年初新冠疫情爆發後，劉和然接下各項防疫重擔，包括經濟振興方案、衛福部紓困政策、新店大規模封城兵棋推演、防疫旅館等項目，幾乎都由劉和然統籌各局處順利完成，是新北市超前部署的關鍵角色。

侯友宜今受訪表示，劉和然擔任過環保局長、教育局長，兩度擔任新北市副秘書長，表現傑出且認真負責，這次特別借重他在教育、文化與環保的專長，擔任在各領域中協調、溝通的副市長，讓新北市市政更順暢。

(中時 )