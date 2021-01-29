牛年雖有政府出手打房陰霾，但展望新年房市，安新建經指出，由於利率、匯率、游資等利多因素不變，加上避疫返鄉潮與自住買盤堅實，在「五箭齊發」的態勢之下，2021年房市仍偏向牛市，預期兩房低總價產品將較熱門，對於想在今年進場、出手買屋的民眾，安新建經建議，需掌握三大原則「多看多比較」、「謹慎評估貸款成數」、「留心交易安全」。

安新建經履保業務經理張凱智指出，今年房市的空頭因素，以政府的打房政策為主，但近期的信用管制政策，主要針對短期投機客，對於自住、置產客的衝擊不大；整體而言，「短進短出」的交易會縮手，房價上漲的力道亦會減緩，市場氛圍將從去年的「報復性熱絡」轉向「理性溫熱」，為「價量微揚」格局。

利率續低、台幣強升，游資氾濫態勢不變

為了刺激經濟，從美國聯準會到各國央行，大多採取低利率甚至零利率，張凱智說，在此大趨勢之下，台灣利率回升的可能性也不高，資金成本低廉。如果說房市的第一箭是利率，第二箭就是匯率，今年以來，新台幣強升，央行已「擋無可擋」，連帶推升台灣房地產的保值性。

利率與匯率牽動的則是游資。張凱智說，去年各國量化寬鬆再起，今年將延續此態勢；加上政府鼓勵台商回台設廠，去年大量土地交易後，今年將陸續進入蓋廠階段，預期將帶動資產型產品價格走升。

避疫返鄉潮＋自住剛需，買盤堅實有支撐

就剛性需求端來看，今年將有兩大類買盤撐場。第一類買盤，以海外回流的台商、高資產族群為主，主因台灣防疫情狀相對其他地區好，不少原本在海外生活的人，都返台定居，自然有購置房產的需求。

第二類買盤則是自住客，張凱智說，雖然台灣有少子化問題，但是「平均家庭人口數變少、家庭戶數變多」的趨勢愈來愈明顯，這也是市場上兩房小宅當道的主因，預期年關之前又有一波自住買盤出籠。

交易安全擺第一，選可靠品牌＋履約保證

對於有意在金牛年購屋的民眾，張凱智建議，首先，要多看多比較，看屋時特別要掌握生活機能及大眾運輸系統，通常只要這兩點過關的物件，房價就有未來性。

其次，目前雖然處於利率低檔，利息支出少，但要注意，不同銀行在不同區域的貸款成數還是有差，建議先仔細評估，避免過高的槓桿操作，控管好財務風險；最後，則要注重交易安全，尋找可靠的房仲或建商，交易過程中也別忘了要有建經公司的履約保證，才能安心買房。

(中時新聞網)