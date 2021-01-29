台南市自駕公車「沙崙智慧綠能科學城循環線」在完成不載客試驗測試後，將於2月4日至26日辦理6場次試乘活動，每場次開放10班次免費預約體驗，每班次上限15個名額且不開放站立，乘車時間約20分鐘，歡迎市民報名參與。

市府交通局長王銘德表示，「智慧新都」是市長黃偉哲積極推動的城市建設目標，落實智慧科技產業在地深耕的自駕公車，則是「智慧交通」的具體實踐。從去年8月起自駕公車分別在沙崙及南科兩地測試後，沙崙線已完成不載客試驗，將於2月率先開放體驗。

王銘德指出，自駕公車開放民眾體驗試乘，目的是藉由模擬載客測試服務，找出未來進入正式營運時所需克服的問題，進一步檢視自駕技術，針對問題加以改善，誠摯歡迎民眾前往體驗，並給予建議回饋。

王銘德還強調，依現階段國內法規的要求，自駕公車上路行駛時，仍會有駕駛員在座位上全程監控，可隨時接手操控應付突發狀況。此階段先開放沙崙線試乘，預計3月再開放南科線試乘體驗，後續還將進一步徵求客運業者接手營運，以成為一般公車路線收費載客為目標。

交通局公共運輸處處長吳俁之也說，配合政府防疫措施，參與試乘活動請全程戴口罩，並於發車前15分鐘完成報到，上車前請出示預約確認信，如果當日班次還有名額即開放現場民眾搭乘，每班次上限15個名額且不開放站立。

此次試乘路線中途不開放民眾上、下車，全程含手動、自駕全程共約3.9 公里，自高鐵台南站出發後，沿歸仁大道、歸仁十三路、高發三路、大武路一、二段、高鐵一路、歸仁十二路再回到高鐵台南站，乘車時間約20分鐘。

沙崙線試乘體驗採取「網路預約報名」制，即日起開始接受預約，全程免費搭乘，試乘活動日期為2月4至5日、18至19日、25至26日共6場次，每場自上午9時30分至下午3時，每30分鐘1班次（不含中午），每日10班次，報到與乘車地點於高鐵台南站2號出口之客運轉運站第7月台，活動預約網址為https：／／bit.ly／3a6tsyz，或可上交通局首頁輪播訊息內連結報名網頁查詢。

(中時 )