A股在1月最後一個交易日走跌。上證指數29日收跌22點，連跌兩日，失守3,500點關口。市場交投活躍，兩市成交合計增至人民幣（下同）9,522億元。

總結本周，滬指累計挫123點或3.43％；1月累升0.29％，跨年連升4個月，累漲265點或8.24％。

上證指數早盤一度高見3,531點，升26點或0.75％，隨後升幅收窄，在3,500點關口徘徊，午後跌幅擴大，最多跌58點或1.67％，低見3,446點後反彈，全日收市報3,483點，跌22點或0.63％，成交4,165.29億元。

深指亦先漲後跌，早盤曾高見15,096點，升183點或1.23％；中段轉跌，最低見14,609點，跌303點或2.04％，全日收盤報14,821點，跌91點或0.61％，成交5356.59億元。深成指1月累升2.43％。

滬深300指數報5,351點，跌25點或0.47％；創業板指數報3,128點，跌33點或1.04％。

各類股普遍下跌，煤炭股跌逾3％；有色金屬股跌逾2％；房地產、石油、化工、電力股跌逾1％；金融、水泥股偏軟；鋼鐵股走穩。

(工商 )