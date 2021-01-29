國內出現今年首例漢他病毒症候群案例！一名住在高雄苓雅區的50多歲男子，家中為自營處所，近期發現有老鼠出沒。男子8日起陸續出現畏寒、疲倦、盜汗等症狀，今日確診漢他病毒，為漢他病毒出血熱併腎症後群。男子日前用55個鼠籠捉鼠，竟捉到14隻老鼠，明日衛生單位將實施區級大掃除。由於春節將至，疾管署提醒民眾大掃除時若發現老鼠排泄物，應記得消毒。

疾管署副署長莊人祥表示，今年首例漢他病毒症候群病例為高雄苓雅區50多歲男子，近期無旅遊史，主要活動地為住家周邊，住處曾有老鼠出沒。男子1月8日起陸續出現畏寒、疲倦、盜汗等症狀，曾至診所就醫，1月15日因症狀未改善，且出現發燒頭痛症狀，前往醫院就醫並收治住院，經通報檢驗確診。男子到28日為止，在家中放置55個鼠籠，捕獲了14隻老鼠，他提醒民眾，若在家中看到有老鼠，記得要用誘餌或各種方式來捕捉。

目前男子狀況穩定，已出院返家休養，同住家人無疑似症狀。莊人祥說，衛生單位已前往個案住家周邊進行疫情調查、環境消毒及民眾衛教等防治工作，明天男子的社區會進行區級大掃除。

莊人祥表示，漢他病毒不一定要被老鼠咬才會感染。副署長羅一鈞解釋，漢他病毒可以透過老鼠的便便和尿尿傳染，民眾踩到一攤污水，身上有傷口可能就會染疫。漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

根據疾管署統計，國內去年累計11例漢他病毒症候群病例，高於2016至2019年累計數(分別為4、0、1、3例)；個案居住地為高雄市5例、屏東縣3例、新北市2例、基隆市1例；自2011年以來累計25例，性別以男性14例(佔56%)為多；年齡則以40歲以上20例(佔80%)為多。

疾管署提醒民眾，農曆春節將至，民眾大掃除時，如發現鼠類排泄物，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後清除，由外往內擦拭汙染區域，再使用清水擦拭；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

(中時 )