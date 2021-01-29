美國散戶近2周在最大論壇Reddit股板WallStreetBets吹起集結號下，團結對數家做空機構發動堪稱史詩級軋空攻勢，推升連鎖遊戲零售商GameStop(代碼GME)、連鎖電影院AMC等個股股價，其中1名推手身分曝光，據路透報導，是來自麻薩諸塞州的34歲金融分析師、財政顧問吉爾(Keith Patrick Gill)。

吉爾曾在保險巨頭萬通人壽(MassMutual)任職，不過該公司稱他離職已久。在社交平台上他同時有2個身分，既是取名咆嘯貓(Roaring Kity)的Youtuber，也是在WallStreetBets被奉為大神等級的鄉民，ID是DeepF***ingValue(註：因個人資料保護，外電將其中3字元以*代替)，他透過影片和發文一再強調看好GameStop的理由，也上傳對帳單展示獲利成果，還有不時秀出自己的投資組合，吸引許多散戶追隨。

2019年9月吉爾就已經購入大量GME股票和期權，當時他秀出以5.3萬美元購入1萬股，並稱獲利4.6萬美元，不過路透表示他們無法查核此事。截至本周三(27日)，吉爾擁有的GME股票和期權總值近4800萬美元，而周四(28日)由於Robinhood等平台限制GME相關交易導致該股票數次觸發熔斷，收跌44.29%，他在損失1480萬美元後，持股價值縮水到3300萬美元。不過盤後GME又回彈爆噴61.15%，達311.99美元，吉爾損失基本上已經補平。

律師們的見解幾乎一致，吉爾與其他Reddit用戶在討論GME時所發揮的作用，可能會引起監管機構的審查，但是不太清楚吉爾是否做錯什麼。狄金森賴特(Dickinson Wright)律師事務所的證券執法業務主席、前SEC(美國證券交易委員會)執法律師伏倫寇(Jacob Frenkel)說：「最終爭點將是他是否出於誘使他人購買股票的目的，而發布虛假或錯誤訊息。」

席爾瓦法律集團(Silver Law Group)證券律師兼合夥人席爾瓦(Scott Silver)認為，如果吉爾是因為相信GME這家公司，僅是就他個人觀點來投資和主張，未與GME有任何關係，他根本沒有什麼要擔心的，真實身分和職業也不是重點。他說：「如果他就是以自己的意見說話，那就不違法。如實地告訴別人買什麼股票或分享自己投資心得，絕對沒有錯。」

GME等長期被做空機構借券做空後再低價買回做價差的股票，2周來瘋狂爆漲，包括點燃與散戶戰火的Citron Research在內，已有數家基金蒙受15%至30%損失，認賠平倉離場，同時避免再公開評論股票，此事已經驚動白宮、國會、SEC，有參議員表示正考慮召開聽證會，紐約檢察總長也下令調查相關狀況。

SEC僅表示正持續監控相關情況，但拒絕單獨就吉爾個人評論。GameStop、吉爾均未回應任何媒體的評論。在吉爾真實身分曝光前，鄉民對他信仰相當堅定，在周四收盤慘虧後發文,

得到上千條回應，其中許多都強調：「只要他還持股，我就會繼續抱」。

(中時新聞網)