科技族群雖陸續在財報上傳出捷報，但謹慎投資人還是先獲利下車並調節月底持股。午盤過後跌幅加大，日經225指數收27,663.39點，下跌534.03點，跌幅1.89%。東證股價指數收1,808.78點，下跌30.07點，跌幅1.64%。

相機與影印機製造商Canon跌了7.4％，公司雖宣布上季獲利數字，符合市場預期，但是股價還是不給力。

業績表現亮眼科技類股，仍然遭到市場無情拋售。愛德萬測試(Advantest)跌1.9％，開盤時一度漲5.1％。由於自家晶片檢測機供不應求，公司調高2020財年財測目標。

東京威力科創(Tokyo Electron)跌4.9％，雖然開盤時曾現2.4％漲幅。這家晶片設備業者，樂觀地調高2020財年財測。

市場交易員表示，日經早盤震盪，顯然是退休基金在月底時，調節持股比例所致。

其它科技族群，也是自己業績亮麗股價因而走高，富士通(Fujitsu)漲1.5％，新光電氣(Shinko Electric)也漲1.5％。

野村房地產(Nomura Real Estate)漲6.7％，Oriental Land漲1.3％，因季報顯示，東京迪士尼度假村復甦優於預期。

JCR藥廠已連三日收紅，收漲10.8%。因阿斯利康(AstraZeneca)將授權這家日本藥商，委製約九千萬劑新冠疫苗，消息一出也引起買盤強勢進駐。

(時報資訊)