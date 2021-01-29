台中一名27歲五寶爸販售嬰兒車為發燒的女兒籌醫藥費引發關注，事後汽車美容廠老闆提供工作機會，五寶爸卻上班未滿一星期就離職，如今又傳出生僅7個月大的小兒子因燙傷住院，讓網紅潔哥忍不住怒轟：「現在是不是小孩醫藥費不夠又要幫忙了？」

潔哥得知消息後，氣得在臉書發文怒罵，「現在是不是小孩醫藥費不夠又要幫忙了？真的不能強制安置這一些小孩嗎傻眼！」她痛心地表示，很可能自家的寵物過得都比這幾個孩子好，「拜託真的希望能把小孩帶走，不要再給他們利用小孩裝可憐騙同情了！」

孩子送醫後遭通報重大兒虐評估，然而檢察官最後研判，不慎燙傷是因為對新家不熟悉，對此，潔哥也直言不相信，一般父母不可能不試水溫就讓孩子下水，「退一萬步講，水這麼燙也會冒大量的煙氣，媽媽就直接丟下去洗？實在是太多疑點了！」更無奈地表示，無法想像這些孩子過的生活，「太可憐了！」

潔哥十分擔心五寶爸的孩子們。(圖/翻攝自臉書)

五寶爸爭議不斷，小兒子又因為燒燙傷住進加護病房5天，全身有30%二度燙傷，分布於肚子、左右側大腿、左側上臂等處，目前住在燒燙傷病房，由家人輪流照顧，儘管評估為意外所致，不是因為虐待，卻還是引發外界砲轟，社工也加強訪視。

(中時新聞網)