曆新年來吃「吃春聯」！這一鍋推出特殊年菜新吃法，以春聯為概念，將人氣商品「千張豆腐紙」用甜菜根上色，莓紅色調如同春聯般炫目喜氣，只要再提起毛筆自己DIY，沾上墨魚口味的墨水醬料振筆疾書，就能完成最具個人特色的春聯菜，下鍋三秒即可享用，豆香濃、口感佳、湯汁吸附飽滿，可以書畫又可以吃，饒富趣味的新奇吃法，一上桌就成為焦點，征服視覺和味蕾感受。

「這一鍋皇室秘藏鍋物」，以宮廷風打造典雅的用餐環境，並主打擺盤藝術化與食材趣味化，也榮登網友最愛「連鎖麻辣火鍋TOP10」第一名，這次全新推出的新吃法，勢必再度成為焦點。

「春節限定-春聯千張豆腐紙」二月十一日到二月十四日限時限量供應，可以寫下新年願望，傳遞對新年的祝福與期許，一起圍爐煮下鍋吃下肚，象徵一同分享喜氣的意味，也代表身體力行願望成真的祝福！

除了可以吃的春聯，「這一鍋」餐飲集團旗下品牌「燒肉同話」將在西洋情人節（大年初三）當天，推出超甜蜜巧克力大鑽戒，讓愛侶們不只能吃的甜蜜蜜，華麗討喜的大鑽戒，也兼具吉祥喻意及甜蜜祝福，讓大家吃好吃滿，更拍好拍滿。

此手戒委由Joyce巧克力工房打造，有春節、鑽石與愛心三種造型款式，通通防腐劑無添加，沒有看不懂的成分，從升溫、降溫到塑型，全程新鮮手工調溫製作。應景的春節造型款，討喜外型讓大人小孩都喜歡。凡於2月14日打卡或限動發文並點購套餐，即可免費獲得這款限定供應的巧克力手戒，說不出口的愛，就讓手戒為你表達，用絲滑浪漫來溫暖寒冷冬季，攻佔味覺、視覺與心覺。

(中時 )