藝人趙駿亞因演出《新兵日記》帥氣班長爆紅，28日卻有王姓前女友出面爆料，自己在跟趙駿亞交往期間被摔傷，導致她的肩膀斷裂，多年後王小姐發現，自己連抱小孩都有困難，當年說好要賠60萬，最後只給30萬，這次再度開刀，她希望趙駿亞負擔20萬醫療費，對方不但拒絕、還連打40通電話，讓她相當害怕。趙駿亞經紀人日前回應，不排除以司法途徑解決，而趙駿亞29日也發聲明反擊。

聲明函全文如下：

王東山聯合法律事務所

爱代當事人趙駿亞先生發表聲明如下

一、民國110年1月28日，三立新聞未經媒體人應盡的合理查證義務，即公開散布、對本人做不實的報導，本人深感遺憾及困擾，該報導並非屬實，卻已傷害了我、我最愛的家人、親友、公司及支持我的人。

二、報導中的女性已涉嫌恐嚇取財、加重誹謗罪，本人已將相關事證交給律師，委請律師處理。

三、為正視聽，特在此敘明，並籲請新聞媒體、大眾、該女性勿再散布不實的、攻擊的言論與報導，可多關心疫情、食安、弱勢園體⋯等議題，本人不再多回覆私領域之事，一切静待司法調查，謝謝大家，駿亞會繼續努力加油。如已為不實言論及報導者，敬請立即撤文，途期未理，或再為不實報導或言論者，本人悉將依法追究相關法律責任，敬請恤查。

林孝甄律師

(中時 )