名間鄉的八卦山旱灌計畫面積高達4171公頃，當地以茶、鳳梨、山藥為主要耕作作物，但由於公營單位的供水不穩定，民營供水則受到地形影響水價，農民為了灌溉水困擾已久。農委會主委陳吉仲29日前往會勘，允諾將以3階段計畫更新。

陳吉仲表示，農田水利署將分期推動方案，第1期改善既有水井並新增備用水井，工期大約9個月，預估在今年底完工。第2期則著重改善既有的4座蓄水池及管線漏水問題，並持續改善整體系統。而關於名間鄉長陳文德提到，大坑段管線經常爆管，非常浪費水，陳吉仲允諾將補助投縣府經費，解決接管不良的問題。

農田水利署長蔡昇甫現場簡報說明，第1期工程要提供穩定的備援水源，以降低集集攔河堰歲修及同源圳無調配水時的影響。第2期依據八卦山旱灌計畫規畫灌溉系統，包括水池新建、聯絡管線修繕及農民接管的意願調查，順利串聯完整的灌溉系統，讓下池水源輸送到上游。第3期必須解決源頭漏水問題，建立供水系統的互連裝置，穩定供水。

中辦中心執行長蔡培慧指出，目前的旱灌系統未納入田間管路補助，農委會為鼓勵農民加入更新系統試範區，將提供每戶加入的農友每年補助金最高40萬元，如是申請含RC蓄水槽者則提高補助，最高73萬元。

(中時 )