21歲大陸男星吳磊演出《琅琊榜》走紅，不過人紅是非多的他，先是傳出和年齡差距20歲的陳喬恩傳出緋聞，近來又被踢爆私生活淫亂，這讓他決定不再隱忍，透過工作室發布聲明闢謠。

吳磊當時還15歲時，就傳出被曾被陳喬恩邀到房間「看劇本」，甚至爆出兩人「睡過」，消息在網路瘋傳後，據悉吳母得知後暴怒，直接到劇組質問，對此陳喬恩怒斥「只有智障才會相信」，否認這段烏龍傳聞，更強調只把吳磊當作弟弟看待，沒想到近來又被指出私生活淫亂，眼見傳聞一發不可收拾，也讓吳磊的工作室公告聲明否認傳聞。

吳磊工作室微博全文。（圖／吴磊工作室微博）

吳磊昨（27日）透過工作室發出聲明，表示對於捏造他私生活的傳聞越演越烈，已經嚴重影響到個人聲譽，有部分言論甚至涉及到人身攻擊，並且逾越法律底線，目前已委託律師取證，將對造謠者採取法律追究責任，也呼籲他們能及時刪掉侵權的言論，並停止所有蓄意抹黑的舉動，更再三強調：「嚴正聲明！再次提醒廣大網友，不信謠、不傳謠、不造謠，共同维護綠色、健康網路環境」。

不過吳磊昔日傳出原定與井柏然出演雙男主角網劇《張公案》，但他卻堅持排名要在井柏然之前，因此激怒騰訊副總，並在個人微信朋友圈表示「不與把超過別人排名，看得比作品重要的年輕藝人合作」，此訊息也被視為遭到騰訊永久封殺。

(中時新聞網)