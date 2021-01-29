林亭翰（左）新歌MV邀請方文琳的女兒齊薇合作。（青田音樂提供）

林亭翰（左）新歌MV邀請方文琳的女兒齊薇合作。（青田音樂提供）

方文琳二女兒齊薇，日前為林亭翰獻出首次MV跨刀演出，兩人在林亭翰最新單曲、也是賀歲電影《金不厭詐》主題曲〈想想〉的MV中，飾演想愛卻無法在一起的情侶檔，年齡相差五歲的兩人無論外型、氣質都十分登對，與林亭翰同樣是星二代的齊薇更遺傳媽媽方文琳水靈大眼及演戲基因，在MV中初生之犢不畏虎有著脫俗自然的表現令人驚豔，與出道四年的林亭翰對戲完全不生澀。

儘管兩人在MV中飾演因家人反對而想愛卻不能愛的苦情情侶，但戲外兩人的父母可說是和樂融融，林隆璇甚至老爸要兒子林亭翰「加把勁」才能配上方文琳女兒；當年有著「同事情」林隆璇與方文琳不僅曾是同家唱片公司師兄妹，還曾一起跑校園，沒想到相隔30多年又因為彼此兒女拍戲再次結緣，讓兩人直呼有緣之餘，林隆璇自爆：「跟文琳很久沒見，最近有看到新聞得知她有兩個又高又漂亮的女兒，原本想說要帶亭翰認識一下，恰巧亭翰這次獲賀歲電影《金不厭詐》的邀請去試鏡客串角色，沒想到對戲的女主角正好是文琳女兒。」讓工作人員笑說：「文琳姐的女兒美貌太優質讓眾人搶認她當岳母，還讓隆璇老師也被『燒到』。」

問林亭翰會是心目中的理想類型嗎？齊薇表示：「我想不只我，他應該是每個女孩心目中的理想類型吧！除了他的溫柔體貼外我也很欣賞他的才華。至於有沒有來電就只在戲裡有吧，在戲之外他比較像哥哥一樣的感覺。」因為年紀相仿，林亭翰在拍戲空檔會常常分享入行經驗給齊薇，更把過往拍戲經驗分享給她；在金門拍戲、拍MV期間幾乎天天朝夕相處的兩人，培養不錯默契，齊薇笑說：「我在大學前讀的都是女校，所以我很不會跟男生聊天，我們之間幾乎都是亭翰在開話題，後來熟悉了之後他也蠻常會捉弄我的，蠻大男生的感覺。」

(中時 )