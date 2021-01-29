香港女星張柏芝當年拍了周星馳電影《喜劇之王》，以「星女郎」身分踏入演藝圈，接著戲約不斷，成為炙手可熱的女演員，且感情生活也相當受關注，尤其和謝霆鋒又過一段婚姻和生下兩個兒子；近期張柏芝受邀參加競賽節目《乘風破浪的姐姐2》，她努力唱跳卻手腳不協調，讓其他參賽女星都忍不住笑出來，評審也一臉尷尬，害她超崩潰。

《乘風破浪的姐姐2》最新一集內容是所有女藝人接受評審老師考核，所有人都盡力表現練習的成果，而張柏芝短短一分鐘左右的唱跳畫面曝光，馬上引起熱烈討論，登上微博熱搜。

張柏芝在《乘風破浪的姐姐2》唱跳，手腳不協調的模樣讓現場其他人都笑了。(圖/ 摘自微博)

唱跳結束後，張柏芝也崩潰喊「根本不可能唱著跳」。(圖/ 摘自微博)

在張柏芝準備唱跳前，主持人黃曉明還貼心地說「不用有壓力」，她也看起來有把握地說「我沒有」，隨後擺出跳舞前的準備姿勢，沒想到音樂一下就變成「大型翻車現場」，手腳不協調的表現和唱沒幾句就自己笑出來的畫面，讓現場其他女星都笑了，最後張柏芝也跳不下去，停下來且崩潰吐心聲，「根本不可能唱著跳」。

張柏芝唱跳畫面立刻在網上瘋傳，大多數網友一一表達看法，「笑死，不就是我跳舞的樣子」、「張柏芝說好的唱跳沒壓力？姐姐有在盡力了，期待以後更好的舞台」、「看到柏芝姐姐這裡直接爆笑，後面是唱粵語嗎？能堅持跳完也不容易」、「要被笑裂了，真的舞步太魔鬼了吧」。

(中時新聞網)