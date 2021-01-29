大陸一名外送員接到一訂單，上頭要求將奶茶潑到男子身上，沒想到外送員竟照做，影片曝光後讓大批網友看傻。(圖擷取自吉林台郝峰微博)

外送平台興起，民眾只要在家動動手指即可享受美食。在大陸山東省濟南市一名外送員，日前接到一筆外送飲料訂單，特別的是用戶在訂單上備註，飲料送達時，直接往對方身上潑灑，沒想到這樣奇葩的要求，外送員竟還真的照做，影片曝光後，也在網上瘋傳。

綜合陸媒報導，這件事發生於山東濟南，一名外送員日前接到一筆訂單，雖只是一杯奶茶，不過訂單特別要求，「送到了不用對他客氣，摔那渣男臉上就行」，沒想到外送員竟聽話照做，不過潑完奶茶的外送員有些害怕的，立刻向男子出示訂單，表示自己是受人指使。

從影片中可以看到，當外送員抵達時，男子前來取餐顯得有些疑惑，便接著詢問，「是我的嗎」，沒想到還來不及反應，奶茶就潑到自己身上了，他當場愣住，傻眼看著外送員。據了解，這應該是感情問題，女方疑似和該男子有感情糾紛，才會訂外送來惡整男子。

事後，該外送平台表示，經查詢這筆訂單確為真實訂單，不過這名外送員未謹慎思考，就按訂單備註照做，已經對他做出懲處，目前，外送員已和當事男子達成和解。最後該平台說明，確實有除了送餐以外的「跑腿服務」，但對於類似「潑奶茶」的不文明行為是堅決禁止的，「外送員雖然『萬能』，但服務應有界限」。

(中時新聞網)