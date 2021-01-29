新竹縣消防局安排2名資深教官，開設嬰幼兒急救課程。（新竹縣消防局／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣消防局拍攝嬰幼兒哈姆立克法影片，期望能透過宣導，在意外發生初期，即有機會排除異物。（新竹縣消防局／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣尖石鄉27日晚間發生一起2歲男童，因吃葡萄導致異物梗塞、意外身亡的事故，新竹縣消防局28日緊急拍攝嬰兒哈姆立克法影片，放在消防局臉書粉絲專頁、Youtube頻道，消防局長孫福佑也指示開設嬰幼兒急救課，將於2月4日於光明消防分隊授課，屆時還提供托育服務，讓家長安心上課。

消防局嬰幼兒急救課程將於2月4日上午10時至12時，在光明消防分隊CPR訓練教室辦理，將由光明分隊2名資深救護教官李均祈、鄭睿旭上課，包含嬰幼兒常見意外及處置、嬰幼兒哈姆立克、嬰幼兒CPR，學員可透過模型操作，經訓練後還可獲得認證卡。

為了讓全職媽媽也能上課，消防局也提供托育服務，將由消防員、志工帶著孩子說故事、玩遊戲，讓家長安心上課。課程即日起於消防局臉書開放報名，限額20人，若因時間無法配合，也可洽詢新竹縣各消防分隊，在人力及勤務許可下，滿3人即可開課。

新竹縣消防局拍攝的短片由資深教官李均祈示範，為了模擬真實狀況，還有同事2歲的女兒當模特兒，讓民眾透過影片可具體學習手勢、放置位置等。消防局拍攝的影片，經過半天時間，已有上千人次分享、轉傳。

新竹縣消防局也統計，去年因異物梗塞而送醫案件共計39件，其中7歲以下患者15名，梗塞原因包含食用蛤蜊、龍眼、饅頭、龍眼等，另外有14名為60歲以上患者，8歲以上至59歲以下則有10件。

新竹縣消防局緊急救護科長劉彥承表示，去年消防局接獲7歲以下到院前心肺功能停止（OHCA）案總計有 14件，其中有9件為1歲以下嬰兒，因異物梗塞則有2件，14名幼兒均未能救回，劉彥承本身也是父親，對於嬰幼兒經急救後仍回天乏術的意外，也感到十分不捨，期望透過課程，能降低意外發生機率。

新竹縣消防局拍攝嬰幼兒哈姆立克法影片網址：https://youtu.be/rMyDMSt5RMo

(中時 )