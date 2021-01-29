又到了農曆年，除了準備整桌的年夜飯勞心勞力之外，到親友家拜年，該送什麼禮物也讓人傷透腦筋。該怎麼送，才能送得體面又大方，還不會觸碰到別人的地雷區呢？這一集的《旗開得勝》針對民眾最喜歡收到的禮物做調查，幫你選出最安全的伴手禮。

▲過年最喜歡收到什麼禮物？保健類食品深受民眾喜愛(圖/中時新聞網攝)

【年輕族群喜好平均 家中長輩偏好保健食品】

節目單位特別針對民眾在過年期間最想收到什麼樣的禮物，進行街頭採訪，發現年輕族群對於收禮並沒有特別偏好，無論是食物還是家電，只要實用即可；長輩則有明顯的偏好，特別喜歡收到保健類食品，主要原因為保健類食品對身體有益，不過單價偏高，平日捨不得買，因此收到這類禮品通常會很開心，即使自己不吃，也可以轉送給家人食用，可以說是伴手禮中最穩妥的安全牌。

而民眾在挑選保健類食品為伴手禮時也有共識，一般會挑選知名品牌，不只因為種類豐富，更重要的是產品均經過認證，品質安全可靠，讓接受贈禮的一方感到放心。

▲體面大方，簡單方便是農曆春節期間，拜年送伴手禮的基本原則(圖/中時新聞網攝)

【送禮前宜打探需求 避免送「瞎」禮物】

也有不少民眾送禮講求別出心裁，或是特立獨行，但也不能少了送禮的基本原則—體面大方，簡單方便。節目中受訪的資深記者楊皓如談到幾年前曾經收過天燈、生臘肉等伴手禮，讓她十分傻眼，一來不會想在自己家放天燈，而來還要自己動手製作，格外麻煩；臘肉則見仁見智，但自己想到要額外處理臘肉，也會覺得相當費工，不如送保健食品，打開來直接喝完就沒事了。

因此民眾在送禮前應該先打探對方需求，才能送到合適的禮品。而方便拆封、使用方式簡單的保健類食品就是伴手禮中的不敗選擇。

【葡萄王靈芝王品質保證 便利商店就買得到】

葡萄王為保健食品大品牌，旗下知名商品靈芝王精華飲深受民眾喜愛，喝起來順口無負擔。而且不像其他保健類食品，開封以後還要經過熬煮等繁雜過程，靈芝王精華飲只要打開來即能飲用，十分方便。

為滿足農曆春節期間，民眾購買伴手禮的需求，業者特別推出精緻禮盒包，在7-11門市與其他大賣場都買得到，過年送葡萄王靈芝王精華飲，是最穩妥又貼心的選擇。

(中時新聞網)