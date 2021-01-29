元大投信今年1月起採用來自ESG數據科學公司RepRisk的環境、社會、和企業治理（ESG）數據，作為投資分析決策工具之一。元大投信表示，位於瑞士蘇黎世的RepRisk領先全球，結合人類與人工智慧進行ESG風險識別與評估，將協助元大投信為投資人提供全方位的金融商品與服務。

RepRisk提供每日更新的量化風險分析數據、質化分析研究、以及自主制定的指標數據，涵蓋全球所有產業16萬餘家上市與非上市公司。RepRisk數據輔助全球領先的金融機構及企業集團在自身經營、業務關係、投資過程中進行有效的盡職調查與風險管理。國外包含挪威主權基金、貝萊德等機構都採用其服務。

元大投信秉持著為客戶提供精確、即時、富有洞見的投資研究與產品之承諾，將RepRisk數據納入其投資組合篩選與監控的分析過程。同時，RepRisk每日更新的數據也將被納入元大投信計算基金ESG風險評級。

RepRisk市場營銷部執行副總裁Alexandra Mihailescu Cichon女士表示：RepRisk很高興能支持元大投信為客戶提供創新的投資解決方案。過去幾年中，將ESG因素納入投資策略的趨勢呈現爆炸性成長，很榮幸能為推進這一進程助力，提供全面、即時、實用的數據，將ESG整合於各式資產類別，包括從公募基金到私募基金、從固定收益到基礎設施投資等領域。

元大投信投資研究團隊表示，期待應用RepRisk機器學習的技術，在大數據中解析有價值的資訊，避免投資ESG風險高的公司。同時也將結合團隊的基本面分析來評估被投資公司是否朝永續經營發展。不僅只追求極大化受益人績效，並希望可以透過基金投資的力量，來監督並影響被投資公司經營管理層落實ESG，達到元大投信貫徹永續投資理念。

(工商 )