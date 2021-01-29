近幾年觀光工廠蓬勃發展，因具有寓教於樂的特性，幾乎成為國內旅遊必訪景點，看好其未來發展，財政部研擬以促進民間參與、盼藉由OT模式，將全台第一座以印刷產業為主題的「台灣印刷探索館觀光工廠」委外營運，29日並舉辦招商座談會，尋找潛在廠商。

位於台中市大里區的「台灣印刷探索館觀光工廠」原本為財政部印刷廠，2014年時，政府為朝多元化發展、同時達到企業善盡社會責任目的，將印刷廠轉型為觀光工廠，除展示各種印刷機具、提供手作DIY課程，也開放遊客參觀發票印製製程。

館方表示，觀光工廠提供知性、娛樂及購物等綜合性體驗，近年來是國人旅遊、親子參訪的熱門選項之一，且根據經濟部工業局統計，國內觀光工廠參觀人數逐年增加，最近一年參觀人次更多達2100萬，產業發展前景可期。

看好觀光工廠前景，且為提升探索館公共設施服務品質、讓更多遊客了解印刷，財政部決定將此館以OT案委託營運，29日舉辦「台灣印刷探索館觀光工廠營運移轉案」招商座談會，邀請有興趣參與投資的廠商參加，多家民間業者在座談中交流投資看法與建議，討論熱絡。

館方強調，目前規畫此OT（營運移轉）案是以民間參與公共建設為主軸，許可年期包括8個月裝修期、11年4個月營運，前後共12年，委託經營面積約2816平方公尺，空間涵蓋印刷探索館全棟、印刷廠B大樓1、2樓及頂樓小客車停車場部分空間、入口廣場空地、大客車停車場及綠地池畔開放空間。

(中時 )