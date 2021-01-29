A-Lin率6名舞者及4位樂手氣勢登場。（索尼音樂提供）

炎亞綸日前錄製《紅白》演唱新歌。（索尼音樂提供）

炎亞綸日前錄製《紅白》演唱新歌。（索尼音樂提供）

A-Lin與炎亞綸睽違多年再次登上《超級巨星紅白藝能大賞》舞台，出道多年的兩人多年來始終沒有太多交集，這次在紅白的後台相遇是兩人第一次有機會聊天，炎亞綸大讚A-Lin：「她唱歌那麼好聽，我一直很好奇她用什麼麥克風錄音的，還特別問幫她製作過的製作人陳建騏，這麼好聽的聲音是用哪支麥克風錄的。」A-Lin看著炎亞綸，忍不住說：「皮膚好的男人真的很少，你皮膚很好，這麼近看都沒什麼毛細孔，很佩服！」

相隔七年再次在紅白演出的炎亞綸先登場，在火光中演唱新歌〈火種之人〉，呼應歌曲概念，迎接新的一年，他也表示：「不管疫情再多艱難，我們還是要活的有希望，因為希望不會從天而降，只有我們可以為自己爭取。」A-Lin上次在紅白演出已是2016年，這次用〈不屑完美〉來傳達大家不要在乎別人給你的完美定義，要自己覺得自己是最完美的。她表示：「2020年大家都蠻難過的，尤其是醫護人員，因為我的同學們都是醫生、護士，所以很希望可以用音樂給他們擁抱。」

A-Lin去年因為工作比較少，有比較多時間休息，發現自己有很多不健康的地方，「決定讓自己充實一點，也讓肌肉飽滿一點。」全盛時期維持每週五天，一次至少1.5小時的高強度健身訓練，打趣說：「現在年輕人身材都那麼好，姐姐要站在舞台上，就要有一些『責任心』。」透露今年一定會有新專輯與大家見面。

(中時 )