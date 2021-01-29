法國的經濟在去年第四季陷入萎縮，但是沒有如預期的那麼大；法國目前深陷第二次封鎖。

周五的官方數據顯示，該歐盟第二大經濟體去年第四季萎縮1.3%，而往前一季則在第一次封鎖後出現驚人的彈高，成長18.5%。

法國統計與經濟研究所(INSEE)的數據優於路透調查的下滑4%平均預測，28位經濟學家的預估在-1.4%至-5.3%之間。

該數據亦表明了，2020年法國經濟萎縮8.3%，優於法國政府在預算計畫書中的-11%預測。

該數據為公共財政的好消息，因為政府預算赤字可能會低於先前預測的超過GDP的11.3%。

INSEE表示，12月消費者支出月增23%，當時因進入假期而放鬆管制，此亦限制了第四季整體家戶支出的下跌，而家戶支出為傳統上法國經濟的火車頭之一。

另外第四季出口超越進口，外貿對第四季GDP貢獻了0.9個百分點；庫存的增加也提升GDP 0.4個百分點。

INSEE指出，運輸貨物和藥品的出口，在該期間維持良好；而經濟活動的減少，則降低了石油進口。

(時報資訊)