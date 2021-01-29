在華爾街市場上，散戶大軍集結向對沖基金的空頭部位發動猛烈攻擊所引發的擔憂揮之不去，帶動避險需求升高，周五美元上揚，持續朝周線收高邁進。

自本周初以來，避險買盤即為美元帶來提振，因投資人擔心拜登總統提出的1.9兆美元支出方案可能遭到縮減，以及新冠肺炎疫苗的全球接種計畫遇到阻礙。在歐洲，新冠疫苖的生產延遲與供應短缺，已經演變成歐盟和藥廠之間的嚴重衝突。

美銀（Bank of America）東京分行外匯策略師Shusuke Yamada表示，市場的謹慎氣氛並未消失，目前美元和其他避險貨幣仍將看到部分需求。就中期而言，問題將在於美國的財政政策將對美國的利率、聯準會的政策，乃至於美元產生什麼樣的影響。

目前美元指數上漲0.30%，報90.72，本周可望收漲0.6%。

美元兌另一種傳統的避險貨幣日圓繼周四上漲0.2%後，周五再漲0.33%，報104.52日圓。歐元目前跌0.17%，報1.2101美元。

(時報資訊)