英國政府宣佈自1月31日起，調整後的英國國民海外護照（BNO）及簽證政策正式生效，外交部發言人趙立堅今天(29日)在例行記者會中回應，從1月31日起，中方不再承認BNO護照為有效證件。

趙立堅表示，英方罔顧香港已經回歸中國大陸24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂量身定制的具有英國國民海外BNO身份的香港居民，赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍。英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。

趙立堅表示，英國現在所謂的BNO已經不再是原來的BNO，此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈憤慨，堅決反對。

趙立堅宣佈，自1月31日起，中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

(中時 )