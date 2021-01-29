寶成大股東、前董事長蔡其建轉戰「茶業」，去年底與知名台菜品牌欣葉合作，成功推廣普洱茶，要價40萬台幣的普洱茶餅，不到兩周銷售一空。蔡其建創辦的寶元紀，更大手筆招募12名空服員，並首度公開培訓過程，為受疫情波及的空服員，開創另一個就業市場。

「我們可以找空服員來負責侍茶啊！」新冠疫情嚴重衝擊全球航空業，機師、空服員無機可飛、無班可排，甚至面臨裁員危機。去年才成立的寶元紀靈光一現，何不結合空服員服務專業，推廣品茶呢？就這樣，一口氣找來12名空服員，投入新事業。

首期受訓的4人全部來自外籍航空公司，包括卡達、新航、海南航空等，少則1年、多則近3年的空服資歷。其中Blair曾任英文幼教老師；Ivy音樂系畢業、主修大提琴，曾在朱銘美術館當解說員。她們去年底自台中總部北上台北大直，短短12天完售一餅單價高達40萬元的普洱茶餅，令人見識到無縫接軌的專業能力。

寶元紀透露，這批空服員以儲備幹部身分接受培訓，每個星期有4天，要上雲南普洱茶、武夷山岩茶、台灣烏龍茶的基本知識課，進階後再安排泡茶實作，還要學咖啡沖泡、拉花技巧，連飯店管理和早餐廚藝都要會，挑戰不小。

當初想找空服員，也是考量她們已受過服裝儀容、美姿美儀訓練，接待顧客的應對進退，相對更得體。進駐欣葉後，甚至一度被欣葉服務人員戲稱「仙女姐姐」，以為她們腳下裝了滑板，走路才能這麼從容。

空服員接受專業品茗訓練，極快上手。（寶元紀提供）

(中時新聞網)