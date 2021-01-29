高雄遠洋漁船「屏新101號」大陸籍代理船長汪峰裕，於2012年涉嫌在印度洋公海，指揮武裝保全持槍對4名索馬利亞海盜掃射，殘忍影片外流後，引起國際各界關注，高雄地院29日依殺人重罪判處汪峰裕26年有期徒刑，可上訴。

2014年8月Youtube網路頻道上流傳一段駭人聽聞的影片，標題為「斐濟船員遭槍殺？這影片是真的還假的？」，畫面中有4位皮膚黝黑的男子在海中緊抓著殘破的小艇載浮載沉，周圍數艘圍觀的船隻非但沒伸出援手，還有人無情持槍對4男進行掃射，屍體在鮮血染紅的海水中漂浮，手段相當凶殘，時不時還可聽見拍攝者的嘻笑聲。

由於畫面中有拍到一艘圍觀船隻上漆有「安全第一」、「春億217號」等中文字樣，影片中也不時傳出講中文的嘻笑聲和怒斥聲，經國際刑警組織轉交台灣檢警調查後發現，春億217號漁船並非涉案船隻，只是一旁圍觀船隻，而是大陸籍汪峰裕下令槍殺4名黑人男子。

由於汪峰裕非我國公民且從沒來台說明案件經過，檢方2017年發布通緝，因為汪並不知道自己遭到通緝，去年8月開著塞席爾共和國籍漁船進入高雄港運補時，遭移民署、海巡署人員逮獲歸案，高雄地院29日依4條殺人罪判處汪峰裕各13年有期徒刑，合併執行26年，全案仍可上訴。

(中時 )