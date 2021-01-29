長興（1717）29日公告，自結2020年12月份稅前盈餘1.58億元，累計全年稅前盈餘以31.45億元，創下四年新高，年增7.91％，每股稅前盈餘2.54元。

由於原物料價格近期波動較大，影響毛利率，加上季節性費用增加，長興12月稅前盈餘下滑，不過第四季延續旺季表現，自結單季稅前盈餘9.92億元，不僅與第三季相當，且是近年第四季單季最佳表現。

長興2020年下半年營運擺脫新冠肺炎疫情影響，全年營收383.7億元，微幅減少4.94％；營益率8.18％，較上一年度增加2.39個百分點；稅前盈餘31.45億元，年增7.91％，為近四年新高。

長興表示，下游需求持續暢旺，12月營收40.94億元，年增18.09％，接近11月營收歷史次高表現，其中合成樹脂出貨量增加較明顯，占公司營收比重拉高到五成以上。短期主要原物料價格波動較大，公司雖然有一定程度的轉嫁能力，但市場競爭較激烈之品項短期仍受影響，造成12月的毛利率下滑，加上季節性費用增加，單月稅前盈餘較11月減少。

因疫情影響打破產業傳統淡旺季表現，長興2020年營收呈現逐季上揚走勢。合成樹脂、特用材料、電子材料三大事業單位去年出貨仍維持成長，其中以電子材料成長最顯著，在5G基地台、手機、汽車等對PCB的需求持續成長，乾膜光阻與真空壓膜機的出貨量預期仍跟隨產業表現；特用材料、合成樹脂分別在中國經濟復甦之下，去年下半年起出貨量穩定增加，新年度隨新品貢獻營收、獲利及全球經濟復甦的市場需求成長的預期下，公司營運展望仍然正向。

(工商 )