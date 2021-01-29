受新冠疫情衝擊，全球零售產業與消費者購物習慣產生巨大改變，全球智慧開店平台SHOPLINE發布《2021網路開店白皮書》指出，受惠於線下轉移至線上，電商產業成長強勁，「流行服飾」、「食品飲料」、「綜合零售」仍是創業者投入網路開店的大宗類別，占比超過50％。SHOPLINE台灣總經理陳少勤則表示，以2021年來看，「全通路」、「跨境」、「社群」等3大方向將是各家品牌電商的重點營運方向。

SHOPLINE《2021網路開店白皮書 》剖析超過25萬品牌開店數據，聚焦產業現況、行銷策略手法以及網購族群的消費?為等，期望幫助電商經營者找到獲利突破口。

SHOPLINE指出，2020年受到新冠肺炎疫情衝擊，消費者的行為全面改變，從線下加速轉移至線上，帶動電商產業總訂單數年增達63％，其中以2月份成長幅度最為強勁達85％，為全年成長幅度最高。

而在創業者投入的網路開店大宗類別中，又以「流行服飾」、「食品飲料」、「綜合零售」3項最受歡迎，佔比超過五成。

SHOPLINE也觀察到，以往消費者習慣在實體店購入的品項如「汽機車零件」、「圖書文具」等，也開始經營起線上通路，以減緩外出人潮下降所帶來的影響。此外，居家生活也讓毛孩經濟崛起，「寵物用品」訂單年增率也突破100％，交出亮眼成績單。

SHOPLINE指出，2020年經營O2O全通路的賣家數年增率達126％，顯示後疫情時代打通銷售管道、維穩客源並創造一致的購物體驗，是品牌的關鍵目標。此外，手機購物已正式超越桌機購買，下單佔比相較2019年成長逾7％，達到55％，顯示優化行動購物介面也是商家優化消費體驗的重點之ㄧ。

SHOPLINE台灣總經理陳少勤表示，進入2021年，全通路、跨境、社群等三大方向將會是各家品牌電商的施力重點。首先，品牌將透過全通路銷售來優化體驗、強化購物意願。此外，也預期不少品牌將透過水平經營跨境電商，突破客源及營收的成長天花板。

陳少勤也指出，社群電商將會是今年最強趨勢，高互動的特性與購物功能相互結合，將成為下一波品牌銷售武器，電商與社群的結合也將讓整個產業迎向更多元。

(工商 )