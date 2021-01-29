台灣地區四面環海，夏季強日照、平均溫度高且潮濕，冬季又受到東北季風帶來大陸污染物影響，此氣候環境對於鋼材腐蝕影響更是顯著；因此有鑒於氣候環境日漸嚴苛，義联集團旗下不銹鋼專業生產廠-燁聯鋼鐵及專業鍍烤大廠-燁輝企業聯手合作推出444/445系列不銹鋼烤漆鋼板，針對各種大氣腐蝕環境之鋼材提供解決方案供消費者選用，並於2021年1月29日下午14:00至16:00假高雄市朕豪大酒店10樓皇喜廳發表YU444不銹鋼及YU445不銹鋼烤漆鋼材產品。

銹鋼在消費者心中早就是耐腐蝕鋼材的不二選擇，304/316系列不銹鋼在人們日常生活用品中已成為不可或缺的鋼材。近年來因人民生活水準提高，不銹鋼應用在建材方面已有逐漸增加的趨勢，而且配合綠電需求建設海上風力發電設備以及臨海陸基維護廠房設施、建築的超高耐腐蝕要求，不銹鋼鋼材是不可或缺的選項之一，但304/316不銹鋼因添加鎳（Ni），國際間鎳價的漲跌對於300系不銹鋼的價格變動影響甚鉅，已成為對於選用此不銹鋼材上的重要考量因素。

有鑑於304/316不銹鋼中鎳元素價格波動甚鉅，不銹鋼生產廠商轉而開發不添加鎳且兼具高耐蝕性能的單相400系不銹鋼，”YU444/YU445系列”因而誕生，以鉻（Cr）、鉬（Mo）來取代鎳，除了避免鎳價對不銹鋼價格的變動影響也提供了與304/316不銹鋼相當的耐腐蝕性能，具有高耐候、強度高、熱膨脹率小、熱傳導率較300系優良及易於加工等優勢。不銹鋼耐蝕性能佳。燁輝企業藉由開發太陽能光電系統支架鍍烤鋼材之經驗，深刻了解到「適材、適用、適所」的鋼材選用至為重要，也是鋼材使用壽命得以延長的關鍵，燁輝借鏡在太陽能光電系統支架之鋼材方案，首創業界之先，以ISO9223大氣腐蝕環境分類及參考交通部運輸研究所每年之『臺灣大氣腐蝕劣化因子調查研究年報』定義台灣區域環境分類，提出建材用途烤漆鋼材規格選用建議表，內容依ISO9223定義大氣腐蝕環境分類C1（非常低腐蝕性）、C2（低腐蝕性）、C3（中腐蝕性）、C4（高腐蝕性）、C5（非常高腐蝕性）、CX（極端腐蝕性）六大級距，依預估烤漆鋼材耐用年限各別提出商用型、高效型及超效型烤漆鋼材選用方案，以便消費者依建物所處環境選用合適之烤漆鋼材。舉超效型不銹鋼烤漆浪板為例，以燁聯鋼鐵生產之YU444不銹鋼及YU445不銹鋼為基材，再由燁輝企業塗烤PVDF氟碳樹脂，於C5環境最高可提供達30年之預估耐用年限，可謂是超效又超值之鋼材選用方案。燁聯鋼鐵公司為一貫化作業不銹鋼廠，深耕不銹鋼領域已有30餘年，生產技術純熟，品質穩定有口碑。近年來積極投入單相400系不銹鋼的應用推廣，對此，燁聯鋼鐵蘇裕崑總經理表示：「300系鋼種常會受到鎳價的波動造成價格起伏，而單相400系不銹鋼因為不添加鎳，價格較300系具優勢，且鋼種在加工應用等等的各項性能表現上也能媲美300系鋼種。燁聯本著與顧客互利共生的經營理念，積極投入單相400系不銹鋼的開發，至今已經累積了豐富的生產經驗，在工藝技術、品質控制以及技術服務等都已發展成熟，對於燁聯單相400系鋼種的競爭力十分有信心」。

444/445不銹鋼烤漆鋼材，針對台灣大氣環境，提供高性價比、超效又超值的超高耐腐蝕鋼材，可抵抗台灣多地震、多颱風之環境，耐用年限高，非常符合太陽能支架使用壽命的要求，運用在帷幕牆則有不易退色、不易粉化、耐化性及耐污性強、加工性良好及附著力高等特性，可取代傳統鋁板牆面保存不易、使用壽命較短、強度偏低等問題。在浪板建材的使用亦具備耐蝕、耐污及防火隔熱效果，是競爭力絕佳的建材新趨勢。一月29日在高雄市朕豪酒店的「鋼之丰華絕代精彩YU444/YU445」產品發表會中，燁聯、燁輝針對YU444/YU445不銹鋼烤漆鋼材進行完整詳細介紹，吸引產官學界以及兩百餘位下游相關產業業者盛情參與，場面相當熱烈，除推介了不銹鋼烤漆鋼材為新材料趨勢外，也成功促成了業界一次圓滿的交流。

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