據《每日郵報》報導，一名因心臟停止、被醫生宣告死亡的高齡89歲阿根廷婦女，正當她準備送往火化口前一刻時，女兒發現她的母親根本沒死，仍有生命跡象，在鬼門關前緊急搶救之下挽回一命，所幸未釀成遺憾。

報導指出，這名老婦因胸口發痛，23日時送往阿根廷東北部的雷西斯滕西亞（Resistencia）一家醫院治療，但在隔日醫生就對老婦開出死亡證明，向她的女兒宣告母親已因心臟停止跳動而病逝。在喪禮過後，葬儀社員工也將遺體送往火化場，準備替老婦送上最後一程。

正當火化場員工準備將老婦的遺體送上傳送帶之際，女兒發現她的母親竟然出現生命跡象，緊急要求員工停止火化，並送往另一家醫院治療，目前仍住在加護病房治療中。

老婦的女兒除了向親戚通知「母親還活著」之外，也強烈譴責當初宣判她母親不治的醫院，準備尋求司法途徑替母親找回公道，當地警方也展開調查此等嚴重失職行為。

(中時新聞網)