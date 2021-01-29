警方總計查扣醫用口罩14萬800片、醫用口罩成品6盒及分裝紙盒3030個等物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

疫情嚴峻，口罩銷量大增，竟有黑心業者未設置無塵室、未穿防護衣徒手分裝口罩，被台中地檢署防疫處理小組與刑事警察局偵查第六大隊第五隊查獲，經溯源追查醫用口罩不法來源，擅自分裝醫療用口罩，並於醫用口罩裝盒後標示不實製造日期，總計查扣醫用口罩14萬800片、醫用口罩成品6盒及分裝紙盒3030個等證物，市價約六十多萬元，全案警詢後將林嫌依詐欺罪與違法藥事法移送法辦。

警方調查，37歲林姓犯嫌未領有醫療器材製造業藥商許可執照，從事醫療口罩裝盒、打印行為，還從網路與藥局通路銷售，向警方表示獲得不法利益僅八萬元，是否流入市面銷售圖利，警方深入追查。

刑事局中部打擊犯罪中心查獲辰紳公司未設置無塵室及穿著防護衣，卻擅自分裝醫療用口罩，並於醫用口罩裝盒後標示不實製造日期，經刑事局偵六大隊第五隊查獲，總計查扣醫用口罩14萬800片、醫用口罩成品6盒及分裝紙盒3030個等物。

警方搜索沒有製造醫療口罩執照的地下工廠辰紳公司，發現該工廠先向合法的口罩國家隊工廠，購入醫療口罩之後，在沒有無塵室，工作人員也無穿防護衣，竟由工人徒手分裝口罩，再印製「辰紳」紙盒重新包裝上市。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊隊長薛昇旭指出，台中地方檢察署防疫處理小組偵查發現未領有醫療器材製造業藥商許可執照的地下工廠，卻涉及醫療口罩裝盒、打印行為，追查醫用口罩不法來源，調閱周遭監視器、分析車行始鎖定載運貨車，埋伏數日後鎖定該批醫用口罩係由國家隊工廠生產，交由辰紳公司違法分裝。

辰紳公司未設置無塵室及穿著防護衣，卻擅自分裝醫療用口罩，並於醫用口罩裝盒後標示不實製造日期。

警方指出，全案在21日查獲林姓犯嫌，總計查扣醫用口罩14萬800片、醫用口罩成品6盒及分裝紙盒3030個等證物。

中央流行疫情指揮中心去年12月1日啟動「秋冬防疫專案」，強化「邊境檢疫」、「社區防疫」及「醫療應變」措施

，於此期間，地下工廠私自分裝醫用口罩、標示不實資訊危害防疫工作甚鉅，警方呼籲民眾不要利用疫情牟取不法利益

，有違法情事，將依法追訴刑事責任。

(中時 )