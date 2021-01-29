家住台南北區的84歲王姓老先生，昨日上午出門後便不見蹤影，家人向當地派出所報案，哪知王姓老翁竟騎著腳踏車迷路到新化山區，幸好台南市新化警分局知義所所長黃文輝晚間6點多巡邏時在路旁發現，經帶回派出所以人臉辨識系統查得老翁資料，通知家屬帶回。

黃文輝28日晚6點多執行巡邏勤務時，新化區五甲勢山區發現有一老翁牽著腳踏車緩步向前，黃文輝上前關心後，發現王姓老翁疑似患有失智症，無法以言語表明身分及住址，遂先將王姓老翁帶回派出所安置。

警方表示，五甲勢山區平日人煙稀少，當時又已日落、天色昏暗，故上前關心，不料王姓老翁無法以言語表達身分，亦不知住處在哪，警方將老翁先行帶回派出所休息，提供茶葉蛋充飢，並同時使用人臉辨識系統查得老翁居住於北區。

家屬經通知後急忙趕至知義所將老翁帶回，家屬表示，老翁自早上出門後便不見蹤影，全家人都相當緊張，此次對警方能迅速將老翁找回，非常感激。

新化警察分局長歐祖明呼籲，家中若有失智長者，應時刻小心留意，避免一時疏忽使長者離家走失。另平日可為長者配戴名牌，註記姓名及電話，萬一走失，可讓警察或善心人士藉名牌上的資料與家屬聯絡。

(中時 )