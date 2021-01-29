盧廣仲。（Hit Fm聯播網提供）

由Hit Fm聯播網舉辦的「年度百首單曲」票選，堪稱樂壇重頭戲，每年都吸引廣大聽眾熱情參與，一票一票投出當年度最受歡迎的100首單曲，成為備受關注的全民音樂運動。本屆為期15天的投票活動，總投票數突破5000萬大關，今（29日）公布前十名歌曲，田馥甄以〈無人知曉〉一舉奪冠，她也是十強中唯一一位華語女歌手，而盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉及林俊傑的 〈交換餘生〉則分居二、三名，特別的是，炎亞綸今年以 〈摩登原始人〉 擠進十強，令人驚豔。

本屆票選結果，田馥甄與林俊傑各有二首歌曲獲選前十強，而實力驚人。去年票房破億的電影《刻在你心底的名字》打動人心，由盧廣仲演唱的主題曲〈刻在我心底的名字〉拿下第二名的好成績；而這次異軍突起的無非就是因《鬼滅之刃：劇場版無限列車篇》而造成全台一陣呼吸式炫風的主題曲〈炎〉，一舉獲得百首單曲第五名的亮眼名次。此外，蕭敬騰以〈猴籠〉拿下第六名、畢書盡的〈撞〉獲第七名，得票數也相當亮眼。

炎亞綸。（Hit Fm聯播網提供）

劉以豪。（Hit Fm聯播網提供）

演藝圈不少演員在電影、戲劇表現亮眼，歌聲也讓粉絲驚呼好聽，2020年度百首單曲則有三位男神演員的音樂作品都入榜，包括炎亞綸、劉以豪及許光漢；曾被戲稱「死不開口」的劉以豪，去年發行個人首張 EP《Ü》，主打歌〈U〉也入選2020年度百首單曲；此外，近年透過《想見你》、《1006的房客》等作品人氣暴增的許光漢，去年推出由金曲歌后戴佩妮作詞作曲的個人首支單曲〈別再想見我〉，一舉闖進年度百首歌曲。

(中時 )