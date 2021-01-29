南庄橙是南庄蓬萊地區獨有的原生種植物，全世界只有南庄地區才有此樹種，南庄橙也是當地賽夏族人傳統藥用植物，在當地消失數十年，蓬萊賽夏族長老根誌優和族人尋覓多年，終於在林務局及中興大學的協助下，找回南庄橙樹苗，29日賽夏族人群聚加里山麓將樹苗種回祖地，期望延續這個瀕絕樹種及賽夏文化。
南庄鄉蓬萊村至八卦力部落之間區域，舊名紅毛館，涵蓋了加里山小坪、二坪、大坪及大湳等山區，在這區域裡住著許多賽夏族人，包括了根姓、潘姓、高姓、風姓等姓氏，50年前，這個區域山坡溪邊，遍生著一種別的地區都沒有的特殊水果─南庄橙，當地賽夏族人都叫它為「嘎達釉」嘎達是父母來自的地方，釉就是賽夏族語的柑橘。
南庄橙的命名是在1926年由日籍植物學家所為，是南庄蓬萊村的獨有種，全世界只有本地才有，目前已被國際自然保育協會列為極度瀕危物種。南庄橙早年在賽夏族部落中是一種藥用植物，橙子被用於治療感冒非常有效，但從4、50年前起，因矮山陸續開發，造成南庄橙幾近絕跡，年輕輩的賽夏族人及在地客家人都不知有此樹種。
2年多前，中興大學教授曾彥學盤點台灣植物，找到南庄橙，並和林務局長林慶華連繫合作，成功發現南庄橙母株復育培養樹苗。1年前，林慶華與蓬萊村賽夏族長老根誌優提及南庄橙，根誌優見到照片才知這就是他童年記憶深刻，尋找數10年不獲的「嘎達釉」根誌優當場代表族人請林務局贈送樹苗，種回加里山麓，全面復育南庄橙，獲得林務局全力支持。
29日上午，近百名蓬萊村賽夏族人在根誌優的帶領下，聚群在加里山大坪登山口，與林務局長林慶華及新竹林管處所屬官員會合，在苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄、農業處科長張葦、縣議員楊文昌、蓬萊派出所所長林振民的共同見證下，共同復育栽下南庄橙樹苗。不僅要繁衍這個特殊稀有植物，也藉以延續賽夏族文化。
(中時 )
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