南庄橙早年遍布在南庄鄉蓬萊村山區，是賽夏族人重要藥用植物之一。（謝明俊攝）

南庄蓬萊村賽夏族長老知名藝人根誌優全力復育南庄橙。（謝明俊攝）

林務局長林慶華將南庄橙樹苗贈送給根誌優代表的賽夏族人。（謝明俊攝）

在眾人的見證下，林務局長林慶華與根誌優等人共同種下南庄橙。（謝明俊攝）

老中新三代賽夏族人共同種下南庄橙。（謝明俊攝）

蓬萊村長潘三妹（左）親手以藤心編造南庄橙花，親手替蓬萊國小校長林恩惠戴上。（謝明俊攝）

苗栗南庄蓬萊村賽夏族長老知名藝人根誌優說明南庄橙賽夏族名源由。

苗栗縣南庄鄉蓬萊村復育南庄橙，賽夏族人迎賓儀式

南庄橙是南庄蓬萊地區獨有的原生種植物，全世界只有南庄地區才有此樹種，南庄橙也是當地賽夏族人傳統藥用植物，在當地消失數十年，蓬萊賽夏族長老根誌優和族人尋覓多年，終於在林務局及中興大學的協助下，找回南庄橙樹苗，29日賽夏族人群聚加里山麓將樹苗種回祖地，期望延續這個瀕絕樹種及賽夏文化。

南庄鄉蓬萊村至八卦力部落之間區域，舊名紅毛館，涵蓋了加里山小坪、二坪、大坪及大湳等山區，在這區域裡住著許多賽夏族人，包括了根姓、潘姓、高姓、風姓等姓氏，50年前，這個區域山坡溪邊，遍生著一種別的地區都沒有的特殊水果─南庄橙，當地賽夏族人都叫它為「嘎達釉」嘎達是父母來自的地方，釉就是賽夏族語的柑橘。

南庄橙的命名是在1926年由日籍植物學家所為，是南庄蓬萊村的獨有種，全世界只有本地才有，目前已被國際自然保育協會列為極度瀕危物種。南庄橙早年在賽夏族部落中是一種藥用植物，橙子被用於治療感冒非常有效，但從4、50年前起，因矮山陸續開發，造成南庄橙幾近絕跡，年輕輩的賽夏族人及在地客家人都不知有此樹種。

2年多前，中興大學教授曾彥學盤點台灣植物，找到南庄橙，並和林務局長林慶華連繫合作，成功發現南庄橙母株復育培養樹苗。1年前，林慶華與蓬萊村賽夏族長老根誌優提及南庄橙，根誌優見到照片才知這就是他童年記憶深刻，尋找數10年不獲的「嘎達釉」根誌優當場代表族人請林務局贈送樹苗，種回加里山麓，全面復育南庄橙，獲得林務局全力支持。

29日上午，近百名蓬萊村賽夏族人在根誌優的帶領下，聚群在加里山大坪登山口，與林務局長林慶華及新竹林管處所屬官員會合，在苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄、農業處科長張葦、縣議員楊文昌、蓬萊派出所所長林振民的共同見證下，共同復育栽下南庄橙樹苗。不僅要繁衍這個特殊稀有植物，也藉以延續賽夏族文化。

(中時 )