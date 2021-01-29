小米今日宣布帶來全新「小米隔空充電技術」，擺脫充電線及無線充電盤的限制，而是透過隔空充電裝置的天線發射毫米波波束定向發射給需要充電的物品，充電瓦數為5W，可同時隔空充電多項物品，並且不需要擔心有異物遮蔽，不過，小米這項新技術今年內不會商用，商用時程也未公布。

小米表示，隔空充電技術已經申請17項專利，以空間定位和隔空能量傳輸為核心，隔空充電裝置內建5個相位干涉天線，可快速定位手機所在位置，144個天線所組成的相位控制陣列，將毫米波以波束定向發射給手機，手機只要在方圓數公尺內，就可啟動隔空充電，還可同時充電多個裝置，每個裝置充電瓦數都為5W，異物遮擋也不降低充電效率。

為了接收以毫米波波束方式隔空傳送的電力，小米表示，研發小型化的天線陣列，手機的「信標天線」低功耗的在空間內廣播位置資訊，而14根天線所組成的「接收天線陣列」，則將充電裝置發射的毫米波訊號透過整流電路轉化為電能。

小米表示，隔空充電技術將陸續導入智慧手錶、手環等穿戴式裝置，讓使用者無須額外穿脫，即可輕鬆為穿戴裝置隔空充電，未來的音箱、檯燈等小型智慧家庭產品，也將支援無線供電技術，徹底擺脫線材束縛，打造真正無線的「未來客廳」。

(工商 )