為降低2022空污衝擊選情的危機，立法院副院長蔡其昌拋出主決議案，要求中火10部燃煤機組提前10年除役，但「不拆除」；此舉引來國民黨抨擊打假球，並提出對案，要求即刻汰除2部燃煤機組。2項決議案今天立院進行表決大戰，國民黨提案確定遭封殺，民進黨則與選區就在中火所在地的基進黨陳柏惟合作，挾人海優勢闖關通過。

台電擬增設中火2部燃氣機組，總經費1180.6億元，今年度已編列202.3億元，國民黨立院黨團要求台電承諾增設2部燃氣機組的同時，要汰除4部老舊燃煤機組，未獲台電同意。台中市府亦有此要求，以求取供電與環境的平衡。

中部地區空汙嚴重，中火燃煤被視為禍首。2018年六都大選一役，國民黨籍盧秀燕打斷民進黨籍林佳龍的連任之路，中火是原因之一。曾表態參選台中市長的蔡其昌，日前與8位綠委聯手提出具有建議行政機關性質的「主決議」，呼籲台電將台中電廠10部燃煤機組，從原訂全數在2046年除役時間，提早至2035年，但是並不拆除。

對此，同樣來自台中的國民黨主席江啟臣質疑，蔡其昌的除役說法相當模糊，甚至只提到中火10部燃煤機組應在2035年前除役，但30年前的燃煤機組與現在大不同，所以他早就具體要求台電盡速汰除中火4部老舊燃煤機組。

因此，江啟臣率黨團提出主決議，要求在中市府通過設置燃氣機組時，台電須先除役2部燃煤機組；等燃氣機組建置完成，再除役2部燃煤機組，呼籲民進黨不要捨近求遠打假球。

藍、綠這兩項主決議案，今天下午立法院院會中進行表決大戰。結果，國民黨提案儘管獲得時代力量、民眾黨8席立委的支持，但因票數仍只有46票，不敵民進黨與選區在台中海線基進黨陳柏惟聯手投下60張反對票，確定遭封殺；而蔡其昌的主決議提案，則在民進黨挾人數優勢下，取得過半的68票，確定通過。

(中時 )