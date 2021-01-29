美廉社首度開賣新春福袋，首度聯手「誠品酒窖」首賣「臻選酒福袋」，以2家通路精選2支酒款，隨機搭配誠品生活的風味級濾掛式咖啡、美廉社旗下自有品牌心樸市集無調味堅果與果乾，每組1000元，最低下殺49折，全台限量4000組，2月11日除夕開賣至2月16日初五在美廉社783家門市販售，可從除夕夜圍爐起與家人一起品飲。

消費者看待美廉社猶如「巷口的酒窖」，還被網友暱稱為「酒廉社」，三商家購美廉社董事總經理邱光隆表示美廉社進口葡萄酒、威士忌、啤酒等，目前占整體營收約4％，比量販通路高。

這次邀來1993年打成立的「誠品酒窖」，希望能讓消費者以千元小資價買到雙品牌1+1聯名組合套裝，將誠品酒窖高端葡萄酒搭配美廉社自辦進口葡萄酒，讓消費者品味質感生活。誠品生活餐旅事業群總經理吳明30多年前為了賣杯子，從35歲開始學品酒，如今架上所有酒款皆親自選品，曾因大力推廣葡萄酒，獲法國農業部頒發「傑出貢獻榮譽騎士」獎項。

三商家購美廉社董事總經理邱光隆（右起），誠品生活餐旅事業群總經理吳明都一起為美廉社賣的「臻選酒福袋」站台。（郭家崴攝）（未滿18歲請勿飲酒）

本次聯名合作的「臻選酒福袋」由誠品酒窖精選紐西蘭、義大利、法國隆河等13支精選葡萄酒，價位在850至1350元間，多瓶市售超過千元，與美廉社進口的明星新品、一度上架就缺貨的「西班牙聖瓦勒羅酒莊卡麗農那DO格納希」，口味豐潤順口，單寧適中，還有巧克力風味做收斂，每瓶349元。

除了實體通路，美廉社電商平台「GO美廉」從除夕凌晨零時起同步獨家推出誠品酒窖5款3000福袋，嚴選2至3瓶市價約4500元至5200元的葡萄酒款，任買1款現賺1500元。

美廉社首度開賣新春福袋，首度聯手「誠品酒窖」首賣「臻選酒福袋」，以2家通路精選2支酒款，隨機搭配誠品生活的風味級濾掛式咖啡、美廉社旗下自有品牌心樸市集無調味堅果與果乾，每組1000元。（美廉社提供）（未滿18歲請勿飲酒）

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美廉社首度開賣新春福袋，首度聯手「誠品酒窖」首賣「臻選酒福袋」，以2家通路精選2支酒款，隨機搭配誠品生活的風味級濾掛式咖啡、美廉社旗下自有品牌心樸市集無調味堅果與果乾，每組1000元。（美廉社提供）（未滿18歲請勿飲酒）

(中時 )