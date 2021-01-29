央行今天在臉書再向忠實粉絲線上教學「荷蘭病」！根據2020年第4季「央行理監事會議議事錄摘要」議事錄摘要，有位理事指出，台灣目前因半導體及資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大，導致新台幣強勢升值，惟不利其他產業；當前新台幣升值的情況與當年「荷蘭病」的背景有些相似。

央行在臉書上說明，荷蘭於1960年代發現北海油田，1970~1980年代，拜大量出口天然氣帶來的貿易順差之賜，累積不少外匯，但也因荷蘭盾匯價大幅升值，致國內產業喪失競爭力，導致國內產業空洞化、產品出口大幅下跌、失業率上升、政府社福與財政負擔加重等問題。

《經濟學人》首於1977年將荷蘭所面臨的問題，稱之為「荷蘭病」。迄今，「荷蘭病」一詞，除指國家因天然資源出口大幅增加，也泛指因大量資本流入，導致幣值急遽上升，並使得國內產業喪失國際競爭力的現象。

荷蘭政府為因應「荷蘭病」，不得不祭出連番改革，包含抑制工資上漲及減少工時的策略，以創造更多就業；縮減政府規模與公務員薪資成本、進行政府財政重整，以及加入區域貨幣整合等方式，幫助荷蘭在21世紀前後創下連續近26年（103季）無景氣衰退的紀錄，並博得「荷蘭奇蹟」（Dutch Miracle）美名。此一紀錄，直至2008年方因全球金融危機而中斷。

央行舉「荷蘭病」到「荷蘭奇蹟」的過程，對應目前台灣經濟情勢，有心者應可推敲一二，古云以史為鏡，能知興衰！

(時報資訊)