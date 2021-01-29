南屯派出所受到當地鄰里邀請，特別前往南屯里活動中心進行重要節日治安及交通宣導活動。（盧金足攝）

台中市南屯區南屯里，轄內有百年廟宇萬和宮、文昌廟及南屯國小等，文化氣息濃厚，歲末年終，地方舉行寫春聯與搓湯圓活動，警察局第四分局南屯派出所員警與志工，把握機會深入基層，向民眾宣導年節期間舉家外出應多注意門戶上鎖及交通安全等觀念，讓民眾可以安心出門，平安返家。

南屯里里長林秋潭在農曆春節前夕，於南屯里活動中心舉辦南屯里書法班的成果展，現場特別邀請書畫協會劉易甄榮譽理事長書寫春聯讓里民拿回家張貼增添春節喜氣。

南屯派出所長江松泳指出，該活動為南屯里里長林秋潭主辦，現場宣導警政服務的創新內容，還舉辦搓湯圓的活動，更邀請書畫名家現場揮毫致贈春聯，讓警民同樂的氣氛更增添了一股濃濃的年味。

南屯派出所受到當地鄰里邀請，特別前往南屯里活動中心進行重要節日治安及交通宣導活動。

社區志工在現場手工搓製湯圓來提供給里民們享用，林秋潭邀請轄區南屯派出所來共襄盛舉，分享警方於春節期間提供機動派出所、居家安全維護申請或協助存提款安全維護等貼心的服務措施，民眾對於警方如此周到的服務內容都大大的稱讚。

(中時 )